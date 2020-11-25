Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Функция Meal Program позволяет установить оптимальное время приготовления для каждой чаши в отдельности. Теперь вы можете не волноваться, что блюда будут недоваренными или переваренными! Все вкусно и вовремя!
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами Ваших любимых приправ.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Lussy22
25/11/2020
Україна
удобная полезная вещь
удобная вещь для приготовления полезной здоровой пищи! хорошее качество ! работает исправно уже на протяжении 6 лет!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9170/91 Пароварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9170/91 Пароварка