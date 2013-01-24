Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Avance Collection

    Пароварка

    HD9170/91
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    • Правильный вкус блюд на пару Правильный вкус блюд на пару Правильный вкус блюд на пару
      -{discount-value}

      Avance Collection Пароварка

      HD9170/91
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Похожие продукты

      Смотреть все steamer

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Avance Collection

        Avance Collection

        Пароварка

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Правильный вкус блюд на пару

        Оптимальное время приготовления каждого блюда сделает еду еще вкуснее

        • 9 л, 1350 Вт
        • Цифровой таймер, турбонагрев
        • Контейнер для специй, Meal Program
        • Пластик/металл, черный
        Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

        Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

        Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами Ваших любимых приправ.

        Цифровой таймер

        Цифровой таймер

        Цифровой таймер подаст сигнал, когда еда будет готова.

        Цифровой индикатор необходимости долива воды с сигналом

        Цифровой индикатор необходимости долива воды с сигналом

        Цифровой индикатор необходимости долива воды подает сигнал при низком уровне воды.

        Удобство наполнения водой

        Удобство наполнения водой

        Резервуар для воды удобно наполнять во время использования прибора.

        Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

        Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими

        Функция поддержания тепла позволяет подать блюда к столу аппетитно горячими.

        Буклет с рецептами

        Буклет с рецептами

        Буклет с рецептами в комплекте

        Объем 9 л и съемные поддоны

        Объем 9 л и съемные поддоны

        Чаша для супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

        Чаша для супа, тушеных блюд, риса и других продуктов

        Части можно мыть в посудомоечной машине

        Части можно мыть в посудомоечной машине

        Функция Meal Program позволяет установить оптимальное время приготовления для каждой чаши

        Функция Meal Program позволяет установить оптимальное время приготовления для каждой чаши в отдельности. Теперь вы можете не волноваться, что блюда будут недоваренными или переваренными! Все вкусно и вовремя!

        Функция Турбо Старт для быстрого приготовления и сохранения питательной ценности продуктов

        Функция Турбо Старт позволяет быстро установить оптимальный температурный режим для приготовления на пару, благодаря чему в продуктах сохраняется больше питательных веществ.

        Технические характеристики

        • Характеристики дизайна

          Материал
          Пластик и металл
          Цвет
          Черный, нержавеющая сталь

        • Аксессуары в комплекте

          Углубления для яиц
          Да

        • Общие характеристики

          Нескользящие ножки
          Да
          Индикатор включения питания
          Да
          Ненагревающиеся ручки
          Да
          Индикатор уровня воды
          Да
          Количество чаш
          3  шт.
          Защита от перегрева и от включения без воды
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Да

        • Технические характеристики

          Питание
          1350  Вт
          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50/60  Гц
          Длина шнура
          100  см
          Емкость (макс.)
          2,6/2,8/3,2  л
          Вместительный резервуар для воды
          1,5  л

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips