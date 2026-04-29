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HD9170/91
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ICM Recipe Booklet Philips Avance Collection Steamer
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Steamer HD9170/91 - English (US)
Все (7)
Можно ли подогревать блюда?
Почему необходимо очищать пароварку от накипи?
Можно ли класть в пароварку замороженные продукты?
Что такое защита от выкипания?
Как выключить прибор?
Пароварка Philips не работает при первом включении.
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