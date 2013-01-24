Правильный вкус блюд на пару

Благодаря режиму Chef Program пароварка Philips сохраняет яркий цвет овощей и готовит рыбу с нежной текстурой, обеспечивая идеальное сочетание температуры и времени. Вы также можете выбрать режим Meal Program, и все блюда будут приготовлены за оптимальное время. Узнать обо всех преимуществах