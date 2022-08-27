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Больше не доступен
9 л, 2000 Вт
Цифровой таймер, турбонагрев
Контейнер для специй, функция Meal+Chef
Металл, нержавеющая сталь
Функция Meal Program позволяет установить оптимальное время приготовления для каждой чаши в отдельности. Теперь вы можете не волноваться, что блюда будут недоваренными или переваренными! Все вкусно и вовремя!
В режиме Chef Program пароварка устанавливает оптимальную температуру и время приготовления, и вы с легкостью приготовите овощи, рыбу, картофель или рис.
Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
sereniti81
27/08/2022
Україна
Пароварка PHILIPS Avance Collection HD9190
Лучшая модель что было в вашей линейке. Очень зря сняли с производства. Аналогов нет, к сожалению. У меня одна есть, и я хотела бы ещё такую же приобрести, так как нет комплектующих. Готова была заплатить снова за новую, но увы
Плюсы
Все, металлический корпус, долив воды, приготовление в разных чашах, лотки для яиц, качественные материалы, удобное управлениедля
Минусы
отсутствие комплектуюших
Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка
Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка
Zlaman
10/11/2021
Україна
Отличная пароварка
Долго выбирала пароварку и остановилась именно на этой модели. Филипс оправдали все ожидания. Большой объем, качество приготовления (нет запаха пластика), красивый дизайн и качественно выполненная сборка. Один нюанс - емкость для сбора капель маловата, если готовить на всех 3 этажах и что-то длительно.
Плюсы
объем, меню для автоматического приготовления, удобство хранения, качественные материалы
Минусы
маленькая емкость для сбора капель
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка
Olja83
15/11/2017
Україна
Отличный помощник
Прекрасная пароварка. Приготовления омлетов. Овощей .одно удовольствие. Главный большой плюс.время можно выставить на все три секции
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка