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  • Правильный вкус блюд на пару
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  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару
  • Правильный вкус блюд на пару

Больше не доступен

Avance CollectionПароварка

HD9190/30

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Правильный вкус блюд на пару
Благодаря режиму Chef Program пароварка Philips сохраняет яркий цвет овощей и готовит рыбу с нежной текстурой, обеспечивая идеальное сочетание температуры и времени. Вы также можете выбрать режим Meal Program, и все блюда будут приготовлены за оптимальное время.
Посмотреть все преимущества

Идеальное соотношение времени приготовления и температуры

Правильный вкус блюд на пару

  • 9 л, 2000 Вт

  • Цифровой таймер, турбонагрев

  • Контейнер для специй, функция Meal+Chef

  • Металл, нержавеющая сталь

Функция Meal Program для выбора лучшего времени приготовления для каждой чаши

Функция Meal Program позволяет установить оптимальное время приготовления для каждой чаши в отдельности. Теперь вы можете не волноваться, что блюда будут недоваренными или переваренными! Все вкусно и вовремя!

Функция Chef Program позволяет установить оптимальную температуру и время

В режиме Chef Program пароварка устанавливает оптимальную температуру и время приготовления, и вы с легкостью приготовите овощи, рыбу, картофель или рис.

Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

Контейнер для трав и специй для придания блюдам аромата душистых приправ

Благодаря уникальному контейнеру для трав и специй в пароварке Philips вкус блюд на пару будет еще более насыщенным. Просто положите свои любимые приправы в контейнер, а пар сделает все остальное. Горячий пар насытит блюда изысканными ароматами ваших любимых приправ.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

27/08/2022

Україна

Україна

Пароварка PHILIPS Avance Collection HD9190

Лучшая модель что было в вашей линейке. Очень зря сняли с производства. Аналогов нет, к сожалению. У меня одна есть, и я хотела бы ещё такую же приобрести, так как нет комплектующих. Готова была заплатить снова за новую, но увы

Плюсы

Все, металлический корпус, долив воды, приготовление в разных чашах, лотки для яиц, качественные материалы, удобное управлениедля

Минусы

отсутствие комплектуюших

Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка

Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка

10/11/2021

Україна

Україна

Отличная пароварка

Долго выбирала пароварку и остановилась именно на этой модели. Филипс оправдали все ожидания. Большой объем, качество приготовления (нет запаха пластика), красивый дизайн и качественно выполненная сборка. Один нюанс - емкость для сбора капель маловата, если готовить на всех 3 этажах и что-то длительно.

Плюсы

объем, меню для автоматического приготовления, удобство хранения, качественные материалы

Минусы

маленькая емкость для сбора капель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка

15/11/2017

Україна

Україна

Отличный помощник

Прекрасная пароварка. Приготовления омлетов. Овощей .одно удовольствие. Главный большой плюс.время можно выставить на все три секции

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HD9190/30 Пароварка

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