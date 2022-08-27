Добрый День Всем. Купил данную пароварку более двух лет назад. Ну, шо я могу Вам сказать, «повёлся» на её Великолепный Дизайн, и Вы знаете, остался Очень Рад. Ранее я был не «пароварочных» дел мастер, и при приготовлении в основном пользовался программой «Шеф», удобно и если что, то можно было на кого-то свалить, мол, «Шеф» виноват :-). Но на самом деле меню пароварки оказалось очень простым и понятным, так что теперь без проблем готовим то, что необходимо. В основном, что вам придется делать, это просто регулировать время приготовления того или иного блюда. Вот и Всё!!! Очень понравилась рыба, да и картошка тоже, да и рис замечательный получился и котлеточки на пару отличные, а главное, всё Полезно, в общем «Philips» не подвел. В основном, до сих пор, использовал одновременно при приготовлении только две чаши, так что всё ещё впереди. Для увеличения объёма при приготовлении, вынимайте дно из паровых корзин. Если вода заканчивается, то есть возможность через специальный носик добавлять воду в процессе приготовления, очень удобно. Есть функция поддержки тепла (даёт возможность подать блюдо к столу тёплым). Также в комплекте есть отдельный контейнер для специй и отдельная чаша для супа. В собранном состоянии, сама по себе пароварка, очень компактная. Длина провода меня устраивает. Звуковой сигнал оповещения приятный. Когда приспособился, то стали легко и быстро все составляющие пароварки «мыться». Так что, я очень Рад, что приобрёл данный Аппарат. Да и не забывайте снимать плёнку с дисплея :-), сам «парился» первые пару минут. И читайте инструкции, там много полезного. Также в комплекте с пароваркой предоставляется буклет с рецептами, что очень приятно. В буклете Вы сможете найти рецепты и пошаговые инструкции для приготовления разнообразных блюд. И ещё один из главных моментов - это безопасность: если вода в резервуаре закончилась, то автоматически выключается нагревательный элемент, а также на дисплее пароварки присутствует цифровой индикатор, сигнализирующий о том, что требуется долив воды. А если вкратце, то приготовленные в данной пароварке котлетки даже Мама «Заценила», так что я доволен покупкой на все 100%. Проверено, Одобрено, Приобретайте!!!