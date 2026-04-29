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Avance Collection Пароварка
Больше не доступен
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HD9190/30
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EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Steamer HD9190/30 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Steamer
Все (6)
Почему необходимо очищать пароварку от накипи?
Что такое защита от выкипания?
Как выключить прибор?
Можно ли подогревать блюда?
Какие блюда можно приготовить в пароварке Philips?
Когда следует очищать пароварку Philips от накипи?
Пароварка Philips не работает при первом включении.
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