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Avance Collection Пароварка

Больше не доступен

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Avance CollectionПароварка

HD9190/30

Avance Collection Пароварка

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Steamer HD9190/30 - English (US)

  • PDF файл, 937.6 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Avance Collection Steamer

  • PDF файл, 3.4 MB
  • 13 March 2026

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