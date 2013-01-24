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    Viva Collection

    аэрогриль

    HD9220/40
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
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      Viva Collection аэрогриль

      HD9220/40
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

      Уникальная технология Rapid Air от Philips позволяет готовить блюда во фритюре — нежные внутри и с хрустящей корочкой. Для идеальной текстуры и превосходного вкуса практически не требуется масла! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Viva Collection аэрогриль

      Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

      Уникальная технология Rapid Air от Philips позволяет готовить блюда во фритюре — нежные внутри и с хрустящей корочкой. Для идеальной текстуры и превосходного вкуса практически не требуется масла! Узнать обо всех преимуществах

      Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

      Уникальная технология Rapid Air от Philips позволяет готовить блюда во фритюре — нежные внутри и с хрустящей корочкой. Для идеальной текстуры и превосходного вкуса практически не требуется масла! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Viva Collection аэрогриль

      Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

      Уникальная технология Rapid Air от Philips позволяет готовить блюда во фритюре — нежные внутри и с хрустящей корочкой. Для идеальной текстуры и превосходного вкуса практически не требуется масла! Узнать обо всех преимуществах

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        Viva Collection

        Viva Collection

        аэрогриль

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*

        С технологией Rapid Air для идеальных результатов

        • Блюда с малым содержанием жира
        • Мультиварка
        • Белый/сиреневый
        • 800 г
        Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря технологии Rapid Air

        Здоровые блюда с аппетитной корочкой благодаря технологии Rapid Air

        Уникальная технология Rapid Air позволяет жарить, запекать и готовить во фритюре с использованием небольшого количества масла или без него. Меньше неприятных запахов и более вкусные блюда и закуски, чем при жарке в обычной фритюрнице. Удобная очистка и простота использования!

        Позволяет регулировать время и температуру

        Позволяет регулировать время и температуру

        Встроенный таймер позволяет установить длительность приготовления до 30 минут. Функция автоматического отключения снабжена сигналом о готовности блюд. Регулятор нагрева позволяет предварительно задать оптимальную температуру для приготовления пищи до 200 градусов. Наслаждайтесь хрустящими золотистыми ломтиками картофеля, готовьте идеальные закуски, курицу, мясо и множество других блюд, указав нужную длительность и температуру приготовления!

        С помощью аэрогриля можно жарить, готовить во фритюре и даже запекать

        С помощью аэрогриля можно жарить, готовить во фритюре и даже запекать

        Инновационная технология Rapid Air аэрогриля Philips позволяет не только готовить во фритюре, но также жарить и запекать. Универсальное решение для приготовления любых блюд!

        Уникальный дизайн: приготовление вкусных блюд с низким содержанием жира

        Уникальный дизайн: приготовление вкусных блюд с низким содержанием жира

        Уникальный дизайн аэрогриля Philips: особая конструкция, быстро циркулирующий горячий воздух и оптимальный температурный режим позволяют быстро готовить полезные жареные блюда без добавления масла.

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

        Для дополнительного удобства съемный контейнер с антипригарным покрытием и корзину для продуктов можно мыть в посудомоечной машине.

        Высокая мощность для быстрого приготовления

        Высокая мощность для быстрого приготовления

        Большая вместимость для приготовления любимых блюд

        Большая вместимость для приготовления любимых блюд

        Буклет с рецептами для приготовления вкусных блюд

        Эта кулинарная книга составлена мастерами-кулинарами и содержит рецепты для создания в аэрогриле блюд с низким содержанием жира. В ней вы также найдете рецепты, требующие разного способа приготовления: с помощью аэрогриля вы сможете легко и быстро жарить, запекать и готовить во фритюре более здоровую пищу.

        Технические характеристики

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Технические характеристики

          напряжение
          230 V
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          287 x 315 x 384 мм mm
          Вес изделия
          7,0 kg
          Функции устройства
          • Автоматическое отключение
          • Термоизолированный корпус
          • Отделение для хранения шнура
          • Сигнал готовности
          • Настройка температуры
          • Книга рецептов и приложение
          • Нескользящие ножки
          • Запатентованная технология Rapid Air
          • Настройка времени
          Длина шнура
          0,8 m
          Мощность
          1425 W
          цвет
          Белый и лиловый
          Частота
          50/60 Hz
          Настройка времени
          до 30 минут

        • Емкость

          Корзина (кг)
          0.8 kg

        • Отделка

          Материал основного корпуса
          Пластик

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

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            • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips.

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