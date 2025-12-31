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Больше не доступен
HD9220/40
Вкуснейший картофель фри и на 80 % меньше жира!*
Уникальная технология Rapid Air от Philips позволяет готовить блюда во фритюре — нежные внутри и с хрустящей корочкой. Для идеальной текстуры и превосходного вкуса практически не требуется масла!
Блюда с малым содержанием жира
Мультиварка
Белый/сиреневый
800 г
Уникальная технология Rapid Air позволяет жарить, запекать и готовить во фритюре с использованием небольшого количества масла или без него. Меньше неприятных запахов и более вкусные блюда и закуски, чем при жарке в обычной фритюрнице. Удобная очистка и простота использования!
Встроенный таймер позволяет установить длительность приготовления до 30 минут. Функция автоматического отключения снабжена сигналом о готовности блюд. Регулятор нагрева позволяет предварительно задать оптимальную температуру для приготовления пищи до 200 градусов. Наслаждайтесь хрустящими золотистыми ломтиками картофеля, готовьте идеальные закуски, курицу, мясо и множество других блюд, указав нужную длительность и температуру приготовления!
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По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips.