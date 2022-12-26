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Удобство наливания любых жидкостей
Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды.
Металл
1,7 л
Крышка на пружине
Запрограммированные режимы (40 °C, 60 °C, 80 °C и 100 °C) обеспечивают оптимальное нагревание воды до нужной температуры для подогрева грудного молока, приготовления чая, растворимого кофе, супа и лапши. Чтобы узнать, какой температуры вода необходима для приготовления напитка, обратитесь к инструкциям производителя.
Благодаря специальной функции поддерживается выбранная температура воды, поэтому ее не нужно кипятить повторно.
Удобный индикатор уровня воды, включая индикатору на одну чашку, поможет вам кипятить только необходимое количество воды, экономя электроэнергию (250 мл и 1 л) и воду, помогая в создании более благоприятной окружающей среды.
4.3
из 5
19
Отзывы
83%
рекомендуют этот продукт
ShagRe
26/12/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Удобная функция поддержки температуры.
Функция выбора температуры и ее поддержки- очень практично! Пользуемся несколько мес уже.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата пользования 2021-11-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата пользования 2021-11-26
PoluPocker
21/11/2022
Україна
Рекомендую
Чайник виконує усі функції, має металевий корпус, зручно, що можно вибрати різну температуру як приклад до каші. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата пользования 2022-07-21
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата пользования 2022-07-21
16/11/2022
Україна
Часть акции
Супер зручний чайник
Ми дуже задоволені чайником через змогу нагрівати воду до потрібної нам температури! Не потрібно щоразу кип'ятити воду, а тільки підогрівати до потрібної температури - для різного сорту чаю, дл дитячого харчування. Супер зручно! І дуже стильний чайник!
Плюсы
Змога вибрати потрібну температуру, стильний дизайн
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата пользования 2022-05-16
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла
Дата пользования 2022-05-16
Благодаря функции Keep warm чайник поддерживает выбранную температуру ниже 100 °C с погрешностью ± 5 °C в течение 30 минут. При выборе температуры выше 100 °C фактическая температура воды будет поддерживаться на уровне 90–100 °C, позволяя обойтись без повторного кипячения.
На 25 % больше обычного металлического чайника Philips HD9320.