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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Avance CollectionМеталлический чайник: контроль температуры, подогрев

HD9359/90

4.3

| (19) Отзывы | 83% рекомендуют этот продукт

Удобство наливания любых жидкостей

Разные напитки и ингредиенты готовятся при разной температуре. Кнопки с предварительно заданными настройками на основании этого элегантного чайника позволяют выбрать подходящую температуру воды.

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С контролем температуры и функцией подогрева

Удобство наливания любых жидкостей

  • Металл

  • 1,7 л

  • Крышка на пружине

4 кнопки для разных напитков и ингредиентов

4 кнопки для разных напитков и ингредиентов

Запрограммированные режимы (40 °C, 60 °C, 80 °C и 100 °C) обеспечивают оптимальное нагревание воды до нужной температуры для подогрева грудного молока, приготовления чая, растворимого кофе, супа и лапши. Чтобы узнать, какой температуры вода необходима для приготовления напитка, обратитесь к инструкциям производителя.

Функция Keep warm поддерживает заданную температуру воды*

Благодаря специальной функции поддерживается выбранная температура воды, поэтому ее не нужно кипятить повторно.

Экономия до 69 % энергии благодаря индикатору чашек

Экономия до 69 % энергии благодаря индикатору чашек

Удобный индикатор уровня воды, включая индикатору на одну чашку, поможет вам кипятить только необходимое количество воды, экономя электроэнергию (250 мл и 1 л) и воду, помогая в создании более благоприятной окружающей среды.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.3

из 5

19

Отзывы

83%

рекомендуют этот продукт

4

26/12/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Удобная функция поддержки температуры.

Функция выбора температуры и ее поддержки- очень практично! Пользуемся несколько мес уже.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата пользования 2021-11-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата пользования 2021-11-26

21/11/2022

Україна

Україна

Рекомендую

Чайник виконує усі функції, має металевий корпус, зручно, що можно вибрати різну температуру як приклад до каші. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата пользования 2022-07-21

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата пользования 2022-07-21

16/11/2022

Україна

Україна

Супер зручний чайник

Ми дуже задоволені чайником через змогу нагрівати воду до потрібної нам температури! Не потрібно щоразу кип'ятити воду, а тільки підогрівати до потрібної температури - для різного сорту чаю, дл дитячого харчування. Супер зручно! І дуже стильний чайник!

Плюсы

Змога вибрати потрібну температуру, стильний дизайн

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата пользования 2022-05-16

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HD9359/90 Металевий чайник – регулятор темп., збереження тепла

Дата пользования 2022-05-16

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Примечания

  1. Благодаря функции Keep warm чайник поддерживает выбранную температуру ниже 100 °C с погрешностью ± 5 °C в течение 30 минут. При выборе температуры выше 100 °C фактическая температура воды будет поддерживаться на уровне 90–100 °C, позволяя обойтись без повторного кипячения.

  2. На 25 % больше обычного металлического чайника Philips HD9320.