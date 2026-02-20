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Avance Collection Металлический чайник: контроль температуры, подогрев
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User Manual Philips Avance Collection Temperature control kettle
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Можно ли использовать чайник Philips без фильтра от накипи?
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