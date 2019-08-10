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Более бережный уход за волосами
Идеальная укладка волос благодаря новому фену Care&Control 1400 Вт
1400 Вт
Care&Control
Складной
Этот фен мощностью 1400 Вт создает оптимальный воздушный поток и при этом бережно сушит Ваши волосы — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Три режима обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для формирования аккуратной стильной укладки.
Этот маленький компактный фен оснащен складной ручкой, благодаря которой он занимает еще меньше места. Берите его с собой куда угодно!
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
helen2018
10/08/2019
Україна
в дорогу те що треба
купила в місцевому магазині в дорогу. в валізі займає небагато місця, потім ще позичала подругам. усі задоволені. з часом ручка погано розкладалася і треба було підтримувати її пальцем. при перенагріванні переставав працювати і треба було чекати доки охолоне. а так волосся сушить добре, є гаряче і холодне повітря.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8116/70 Hairdryer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8116/70 Hairdryer