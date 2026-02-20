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Все (3)
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Как очищать стайлер для волос Philips?
От стайлера для волос Philips исходит странный запах