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Жидкость для очистки Jet Clean

HQ200/50
Общая оценка / 5
  • Для максимально чистого бритья Для максимально чистого бритья Для максимально чистого бритья
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    Жидкость для очистки Jet Clean

    HQ200/50
    Общая оценка / 5

    Для максимально чистого бритья

    Чистая бритва гарантирует превосходные результаты бритья. Используйте жидкость для очистки Philips Jet Clean HQ200/50 с системой Jet Cleaning для тщательной очистки бритвенных головок Philips. Узнать обо всех преимуществах

    Жидкость для очистки Jet Clean

    Для максимально чистого бритья

    Чистая бритва гарантирует превосходные результаты бритья. Используйте жидкость для очистки Philips Jet Clean HQ200/50 с системой Jet Cleaning для тщательной очистки бритвенных головок Philips. Узнать обо всех преимуществах

    Для максимально чистого бритья

    Чистая бритва гарантирует превосходные результаты бритья. Используйте жидкость для очистки Philips Jet Clean HQ200/50 с системой Jet Cleaning для тщательной очистки бритвенных головок Philips. Узнать обо всех преимуществах

    Жидкость для очистки Jet Clean

    Для максимально чистого бритья

    Чистая бритва гарантирует превосходные результаты бритья. Используйте жидкость для очистки Philips Jet Clean HQ200/50 с системой Jet Cleaning для тщательной очистки бритвенных головок Philips. Узнать обо всех преимуществах

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      Для максимально чистого бритья

      Для превосходного результата

      • Очищает и смазывает
      • Приятный свежий аромат

      Гарантирует превосходные результаты бритья

      Жидкость для очистки Jet Clean очищает и смазывает бритвенные головки.

      Тщательная очистка

      После очистки бритвенные головки вашей электробритвы Philips будут выглядеть и работать как новые.

      Свежий аромат бритвенных головок

      Приятный аромат бритвенных головок для невероятно чистого и освежающего бритья с помощью электробритвы.

      Технические характеристики

      • Содержание

        Емкость
        300 мл
        Содержимого хватает
        до 1 месяца использования (приблизительно)
        Упаковка
        1 флакон

      • Очистка

        Использование
        Заменяйте жидкость для очистки 1 раз в месяц

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