    Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи

      Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      S7886/35

      Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи

      Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью.

      Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      этот продукт
      Shaver series 7000
      Shaver series 7000

      Электробритва для сухого и влажного бритья

      Тестируйте до 60 дней


      Не уверены, подойдет ли электробритва? Мы убеждены в эффективности бритв от Philips, и вернем вам деньги, если вы останетесь недовольны.

      Тестируйте до 60 дней


      Не уверены, подойдет ли бритва?
      Тестируйте до 60 дней

      Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи

      С технологией SkinIQ

      • Покрытие Nano SkinGlide
      • Лезвия SteelPrecision
      • Датчик управления движением
      • Подвижные головки 360-D
      • До 5 лет гарантии****
      Снижает степень трения для минимального раздражения кожи

      Снижает степень трения для минимального раздражения кожи

      Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 250 000 микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 30 %*** и минимизируя раздражение кожи.

      Эффективность в каждом движении

      Эффективность в каждом движении

      Лезвия SteelPrecision совершают 90 000 срезаний в минуту, срезая больше волосков каждым движением, благодаря чему достигается на 17 % более гладкое* и более эффективное бритье. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий производятся в Европе.

      Расширенная персонализация бритья в приложении

      Расширенная персонализация бритья в приложении

      Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips GroomTribe. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.

      Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

      Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

      Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.

      Созданы для точного и эффективного срезания щетины

      Созданы для точного и эффективного срезания щетины

      Новая форма бритвенных головок разработана для более высокой точности срезания щетины. Их поверхность оснащена продольными прорезями, которые направляют волос в положение оптимальное для максимально качественного среза лезвием.

      Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

      Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

      Легкая и быстрая очистка бритвы. Нажмите на кнопку чтобы открыть бритвенную головку и промойте ее водой.

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

      Высокоточный триммер встроен в ручку

      Высокоточный триммер встроен в ручку

      Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.

      Удобная зарядка

      Удобная зарядка

      Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support

      Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

      Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

      Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

      Бритва имеет эко-паспорт

      Бритва имеет эко-паспорт

      Для производства лезвий используется на 100 % возобновляемая электроэнергия, а наша упаковка изготовлена из материалов, пригодных для переработки. Все бритвы поставляются с эко-паспортом.

      До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

      До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

      До 60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.

      Действительно долговечные, с гарантией до 5 лет****

      Действительно долговечные, с гарантией до 5 лет****

      Наши бритвы создаются с учетом стабильной и долговечной работы и поставляются с 5-летней расширенной гарантией при регистрации продукта, чтобы вы могли наслаждаться исключительной надежностью и эффективностью сеанс за сеансом.

      Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

      Технология распознавания движений следит за вашей техникой бритья и дает рекомендации по улучшению ее эффективности. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее за меньшее количество движений***.

      Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

      Динамически адаптирует мощность ротора с момента первого прикосновения бритвы к коже лица или головы. Считывает густоту волос 250 раз в секунду и регулирует мощность в зависимости от вашей бороды для еще более простого бритья.

        Зарядное устройство
        Да
        Обслуживание
        Щеточка для чистки
        Встроенный откидной триммер
        Да
        Защита и хранение
        Дорожный футляр
        Кабель USB-A в комплекте
        Адаптер питания не в комплекте

        Приложение
        • GroomTribe
        • Подключение через Bluetooth®
        Совместимость со смартфонами
        Устройства iPhone и Android™

        Время работы
        60 минут
        Напряжение
        5 В
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка за 5 минут
        Автопереключение напряжения
        5 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Максимальное энергопотребление
        5  Вт

        Цвет
        Чернильный Черный
        Ручка
        Прорезиненная ручка
        Бритвенные головки
        Круглой формы

        Сменная головка SH71
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH71
        Гарантия на 2 + 3 года****
        Да

        Гибкость головки
        Подвижные головки 360-D
        Бритвенная система
        Лезвия SteelPrecision
        Технология SkinIQ
        • Покрытие Nano SkinGlide
        • Датчик управления движением
        • Датчик мощности

        Зарядка
        Зарядка USB-A (5 В⎓ / ≥1 А)
        Сухое и влажное бритье
        Влажное и сухое бритье
        Очистка
        • Открытие одним касанием
        • Можно промывать под водой
        Дисплей
        • LED дисплей
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Индикатор управления движением

      • по сравнению с материалом без покрытия
      • *По сравнению с Philips серии 3000.
      • **На основании данных пользователей Philips серии 7000 и приложения GroomTribe в 2019 году
      • ***Гарантия на 2 года + расширенная гарантия на 3 года при регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки.

