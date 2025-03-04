Ключевые слова для поиска
S7886/35
Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Электробритва для сухого и влажного бритья
Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 250 000 микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 30 %*** и минимизируя раздражение кожи.
Лезвия SteelPrecision совершают 90 000 срезаний в минуту, срезая больше волосков каждым движением, благодаря чему достигается на 17 % более гладкое* и более эффективное бритье. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий производятся в Европе.
Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips GroomTribe. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.
Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.
Новая форма бритвенных головок разработана для более высокой точности срезания щетины. Их поверхность оснащена продольными прорезями, которые направляют волос в положение оптимальное для максимально качественного среза лезвием.
Легкая и быстрая очистка бритвы. Нажмите на кнопку чтобы открыть бритвенную головку и промойте ее водой.
Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.
Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.
Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support
Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.
Для производства лезвий используется на 100 % возобновляемая электроэнергия, а наша упаковка изготовлена из материалов, пригодных для переработки. Все бритвы поставляются с эко-паспортом.
До 60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.
Наши бритвы создаются с учетом стабильной и долговечной работы и поставляются с 5-летней расширенной гарантией при регистрации продукта, чтобы вы могли наслаждаться исключительной надежностью и эффективностью сеанс за сеансом.
Технология распознавания движений следит за вашей техникой бритья и дает рекомендации по улучшению ее эффективности. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее за меньшее количество движений***.
Динамически адаптирует мощность ротора с момента первого прикосновения бритвы к коже лица или головы. Считывает густоту волос 250 раз в секунду и регулирует мощность в зависимости от вашей бороды для еще более простого бритья.
