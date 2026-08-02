Shaver series 7000

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  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
  • Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи

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Shaver series 7000Электробритва для сухого и влажного бритья

S7882/55

4.6
| (127) Отзывы | 91% рекомендуют этот продукт
Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи
Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью.
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Производитель электробритв №1 в мире1

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Этот продукт

Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

Shaver series 7000
Электробритва для сухого и влажного бритья

8 799,00 ₴

  • SH71

    SH71
    Сменные бритвенные головки

    1 999,00 ₴

8799,00 ₴

8799,00 ₴

С технологией SkinIQ

Еще более гладкое* бритье и улучшенная защита кожи

  • Покрытие Nano SkinGlide

  • Лезвия SteelPrecision

  • Датчик управления движением

  • Подвижные головки 360-D

  • До 5 лет гарантии*****

Эффективность в каждом движении

Эффективность в каждом движении

Благодаря 90 000 срезаний в минуту лезвия SteelPrecision обеспечивают гладкое бритье и более высокую эффективность в каждом движении*. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий изготовлены в Европе.

Снижает степень трения для минимального раздражения кожи

Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 250 000микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 30 %*** и минимизируя раздражение кожи.

Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

Технология распознавания движений следит за вашей техникой бритья и дает рекомендации по улучшению ее эффективности. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее за меньшее количество движений***.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.6

из 5

127

Отзывы

91%

рекомендуют этот продукт

02/08/2026

Україна

Україна

ТОПЧИК

Чудова машинка для бриття, вибриває гладко, без подразнень, цей вибір своїх коштів вартує

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000

Date of Use 2026-06-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000

Date of Use 2026-06-28

17/06/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Рекомендую цей виріб

Купувала бритву Philips на подарунок братові. Замовлення доставили вчасно, сервіс на високому рівні. Бритва якісна, зручна у використанні, брат залишився дуже задоволений подарунком. Дякую за відмінне обслуговування!

Плюсы

Якісний товар з необхідними функціями

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Date of Use 2026-06-03

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Date of Use 2026-06-03

13/02/2026

Україна

Україна

Гоління з задоволенням.

Міцного козацького Всім здоров'я.Користуюсь майже рік,дуже задоволений,класнюча бритва,рекомендую всім хто вагається,хоч собі,хоч на подарунок І хочу поділитися однією порадою,після гоління використовувати для усунення подразнення і взагалі,купуєте в аптеці такий розчин,як хлоргексидин, на спонжик і протерти обличчя після гоління і супер результат .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. по сравнению с материалом без покрытия

      2. По сравнению с Philips серии 3000.

      3. На основании данных пользователей Philips серии 7000 и приложения GroomTribe в 2019 году

      4. Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже

      5. Гарантия на 2 года + расширенная гарантия на 3 года при регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки.