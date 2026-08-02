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Этот продукт
Shaver series 7000
Электробритва для сухого и влажного бритья
8 799,00 ₴
SH71
Сменные бритвенные головки
1 999,00 ₴
8799,00 ₴
8799,00 ₴
Покрытие Nano SkinGlide
Лезвия SteelPrecision
Датчик управления движением
Подвижные головки 360-D
До 5 лет гарантии*****
Благодаря 90 000 срезаний в минуту лезвия SteelPrecision обеспечивают гладкое бритье и более высокую эффективность в каждом движении*. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий изготовлены в Европе.
Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 250 000микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 30 %*** и минимизируя раздражение кожи.
Технология распознавания движений следит за вашей техникой бритья и дает рекомендации по улучшению ее эффективности. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее за меньшее количество движений***.
4.6
из 5
127
Отзывы
91%
рекомендуют этот продукт
LOR-007_UA
02/08/2026
Україна
ТОПЧИК
Чудова машинка для бриття, вибриває гладко, без подразнень, цей вибір своїх коштів вартує
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000
Date of Use 2026-06-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips S7886/58 серії 7000
Date of Use 2026-06-28
17/06/2026
Україна
Проверенный покупатель
Рекомендую цей виріб
Купувала бритву Philips на подарунок братові. Замовлення доставили вчасно, сервіс на високому рівні. Бритва якісна, зручна у використанні, брат залишився дуже задоволений подарунком. Дякую за відмінне обслуговування!
Плюсы
Якісний товар з необхідними функціями
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Date of Use 2026-06-03
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Date of Use 2026-06-03
ABG-8
13/02/2026
Україна
Гоління з задоволенням.
Міцного козацького Всім здоров'я.Користуюсь майже рік,дуже задоволений,класнюча бритва,рекомендую всім хто вагається,хоч собі,хоч на подарунок І хочу поділитися однією порадою,після гоління використовувати для усунення подразнення і взагалі,купуєте в аптеці такий розчин,як хлоргексидин, на спонжик і протерти обличчя після гоління і супер результат .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips S7882/55 серії 7000
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
по сравнению с материалом без покрытия
По сравнению с Philips серии 3000.
На основании данных пользователей Philips серии 7000 и приложения GroomTribe в 2019 году
Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже
Гарантия на 2 года + расширенная гарантия на 3 года при регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки.