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Электробритва

HQ6070/16
Общая оценка / 5
  • Еще более безупречное бритье Еще более безупречное бритье Еще более безупречное бритье
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    Электробритва

    HQ6070/16
    Общая оценка / 5

    Еще более безупречное бритье

    Бритва Philips отличается великолепным дизайном и обеспечивает идеально гладкое бритье. Технология Super Lift & Cut и система повторения контуров Reflex Action гарантируют невероятно чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Электробритва

    Еще более безупречное бритье

    Бритва Philips отличается великолепным дизайном и обеспечивает идеально гладкое бритье. Технология Super Lift & Cut и система повторения контуров Reflex Action гарантируют невероятно чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    Еще более безупречное бритье

    Бритва Philips отличается великолепным дизайном и обеспечивает идеально гладкое бритье. Технология Super Lift & Cut и система повторения контуров Reflex Action гарантируют невероятно чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Электробритва

    Еще более безупречное бритье

    Бритва Philips отличается великолепным дизайном и обеспечивает идеально гладкое бритье. Технология Super Lift & Cut и система повторения контуров Reflex Action гарантируют невероятно чистое бритье. Узнать обо всех преимуществах

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      Еще более безупречное бритье

      Электробритва с технологией Super Lift&Cut

      • С индикатором зарядки
      Независимые плавающие бритвенные головки

      Независимые плавающие бритвенные головки

      Для обеспечения максимально чистого бритья плотнее прижмите бреющий блок бритвы Philips к коже.

      Система Reflex Action

      Система Reflex Action

      Автоматически подстраивается под каждый изгиб лица и шеи.

      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Подпружиненный откидной триммер

      Широкий откидной триммер идеален для подравнивания висков и усов.

      Возможность влажной чистки бритвы

      Водонепроницаемая бритва Philips — можно промывать под струей воды.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Гибкость головки
        • Система Reflex Action
        • Независимые плавающие бритвенные головки
        Укладка
        Компактный триммер

      • Удобство использования

        Дисплей
        Индикатор зарядки
        Время работы бритвы
        13 дней
        Очистка
        Возможность влажной чистки

      • Аксессуары

        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Питание

        Время работы
        40  мин

      • Обслуживание

        Запасные головки
        Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками HQ8

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