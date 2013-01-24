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Daily Collection

Ручной блендер

HR1342/00
Общая оценка / 5
  • Простое приготовление здоровой пищи Простое приготовление здоровой пищи Простое приготовление здоровой пищи
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    Daily Collection Ручной блендер

    HR1342/00
    Общая оценка / 5

    Простое приготовление здоровой пищи

    Этот ручной блендер Philips сочетает мощность в 300 ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Ручной блендер

    Простое приготовление здоровой пищи

    Этот ручной блендер Philips сочетает мощность в 300 ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

    Простое приготовление здоровой пищи

    Этот ручной блендер Philips сочетает мощность в 300 ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Ручной блендер

    Простое приготовление здоровой пищи

    Этот ручной блендер Philips сочетает мощность в 300 ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым! Узнать обо всех преимуществах

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    См. все hand-blender

      Простое приготовление здоровой пищи

      Блендер для приготовления вкусных супов, пюре и коктейлей

      • 300 Вт, пластиковая нога
      • Нож двойного действия
      • Стакан 0,5 л, измельчитель
      • 1 скорость
      Мощный мотор 300 Вт

      Мощный мотор 300 Вт

      Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

      Удобно очищать

      Удобно очищать

      Съемная насадка для удобной очистки под струей воды.

      Нож двойного действия измельчает любые продукты

      Нож двойного действия измельчает любые продукты

      Стакан для хранения супов, пюре или коктейлей

      Стакан для хранения супов, пюре или коктейлей

      Измельчитель с ножами из нержавеющей стали для нарезки овощей

      Измельчитель с ножами из нержавеющей стали для нарезки овощей

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Отсоединяемый шнек
        С байонетным соединением
        Режим скорости
        1

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Компактный измельчитель
        Стакан с крышкой
        0,5  л

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый и синий
        Материал насадки
        Пластик
        Материал стакана
        SAN
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Полипропилен и резина

      • Технические характеристики

        напряжение
        220 - 240 В  В
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        300  Вт
        Длина шнура
        1,2  м

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