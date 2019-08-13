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Больше не доступен
Простое приготовление здоровой пищи
Этот ручной блендер Philips сочетает мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым!
300 Вт, пластиковая нога
Нож двойного действия
Стакан 0,5 л, измельчитель
1 скорость
Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Aspi
13/08/2019
Україна
Хороший бюджетный блендер
При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Док1951
11/04/2019
Україна
Просто чудовий прилад
Користуюся давно і кожен день.Працює безвідмовно. Дякую компанії за якість.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер