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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00

Больше не доступен

Daily CollectionРучной блендер

HR1342/00

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Простое приготовление здоровой пищи

Этот ручной блендер Philips сочетает мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым!

Посмотреть все преимущества

Блендер для приготовления вкусных супов, пюре и коктейлей

Простое приготовление здоровой пищи

  • 300 Вт, пластиковая нога

  • Нож двойного действия

  • Стакан 0,5 л, измельчитель

  • 1 скорость

Мощный мотор 300 Вт

Мощный мотор 300 Вт

Мотор мощностью 300 Вт для обработки разнообразных ингредиентов.

Нож двойного действия измельчает любые продукты

Нож двойного действия измельчает любые продукты

Стакан для хранения супов, пюре или коктейлей

Стакан для хранения супов, пюре или коктейлей

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

13/08/2019

Україна

Україна

Хороший бюджетный блендер

При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

11/04/2019

Україна

Україна

Просто чудовий прилад

Користуюся давно і кожен день.Працює безвідмовно. Дякую компанії за якість.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

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