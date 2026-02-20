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Daily Collection Ручной блендер

Больше не доступен

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Daily CollectionРучной блендер

HR1342/00

Daily Collection Ручной блендер

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF файл, 580.7 kB
  • 13 March 2026

Этот ручной блендер Philips сочетает мощность в 300 Ватт с ножами двойного действия, что обеспечивает получение однородной массы за секунды. Приготовление вкусной и здоровой пищи еще никогда не было столь простым!

  • PDF файл
  • 19 October 2026

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