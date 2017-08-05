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  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов
  • Простое приготовление домашних десертов

Больше не доступен

Ручной миксер

HR1561/55

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Простое приготовление домашних десертов

Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних деликатесов. Он оснащен мотором мощностью 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и крюками, которые легко замешивают самое густое тесто. Специальная коробка делает хранение прибора очень удобным.

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Мощный мотор 400 Вт

Простое приготовление домашних десертов

  • 400 Вт

  • Венчики из нержавеющей стали

  • Крюки для теста, коробка для хранения

Различные скоростные режимы и турборежим

Различные скоростные режимы и турборежим

Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.

Мощный мотор 400 Вт

Мощный мотор 400 Вт

Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

Венчики для взбивания и крюки для теста в комплекте

С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/08/2017

Україна

Україна

Цена, качество, надежность - 5 звезд!

Простой, но добротный и мощный миксер. Сделан из качественного пластика, выглядит красиво и современно. Верно служит мне уже 4 года. Со своими задачами справляется легко и быстро. Взбивает на отлично. Достаточно легкий, никогда не замечала, чтобы у меня уставала рука. Имеет удобную, эргономичную ручку. Венчики легко вставляются и также просто вынимаются. Надежно крепятся, не болтаются и не соскакивают. Миксер легко разбирается и моется. В комплекте идет подставка для хранения, где он компактно и аккуратно хранится. Из недостатков – немного шумный, разговаривать во время его работы сложно. Но если честно, то не понимаю, как миксер может быть одновременно мощным и тихим)) А мне важнее результат!! Цена/качество на высоте) Очень рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1561/55 Ручной миксер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1561/55 Ручной миксер

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