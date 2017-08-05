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Больше не доступен
Простое приготовление домашних десертов
Миксер Philips служит для приготовления изысканных домашних деликатесов. Он оснащен мотором мощностью 400 Вт, 3 скоростями, насадками для взбивания и крюками, которые легко замешивают самое густое тесто. Специальная коробка делает хранение прибора очень удобным.
400 Вт
Венчики из нержавеющей стали
Крюки для теста, коробка для хранения
Различные скоростные режимы и турборежим для идеального результата.
С помощью миксера Philips, который оснащен венчиками для взбивания и крюками для теста из нержавеющей стали, вы сможете идеально взбить или смешать ингредиенты для любого рецепта.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Irina10
05/08/2017
Україна
Цена, качество, надежность - 5 звезд!
Простой, но добротный и мощный миксер. Сделан из качественного пластика, выглядит красиво и современно. Верно служит мне уже 4 года. Со своими задачами справляется легко и быстро. Взбивает на отлично. Достаточно легкий, никогда не замечала, чтобы у меня уставала рука. Имеет удобную, эргономичную ручку. Венчики легко вставляются и также просто вынимаются. Надежно крепятся, не болтаются и не соскакивают. Миксер легко разбирается и моется. В комплекте идет подставка для хранения, где он компактно и аккуратно хранится. Из недостатков – немного шумный, разговаривать во время его работы сложно. Но если честно, то не понимаю, как миксер может быть одновременно мощным и тихим)) А мне важнее результат!! Цена/качество на высоте) Очень рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1561/55 Ручной миксер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1561/55 Ручной миксер