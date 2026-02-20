КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Ручной миксер

Больше не доступен

Поддержка

Ручной миксер

HR1561/55

Ручной миксер

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

User Manual Philips Daily Collection Hand mixers

  • PDF файл, 1.7 MB
  • 10 March 2024

Important Information Manual Philips

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 10 March 2024

Ответы на часто задаваемые вопросы

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь