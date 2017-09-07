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Все серии

  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
  • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

Больше не доступен

Daily CollectionРучной блендер

HR1603/00

4.6
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна, измельчитель и насадку-венчик. Он позволяет приготовить идеально однородные супы-пюре, измельчить зелень и взбить сливки. Готовить полезные блюда теперь так просто!
Посмотреть все преимущества

приготовление идеальных супов-пюре, взбитых сливок и других блюд

Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

  • 550 Вт, пластиковая нога

  • ProMix

  • Стакан 0,5 л, измельчитель, венчик

  • 1 скорость

Эффективное и однородное смешивание

Эффективное и однородное смешивание

Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

Одна кнопка включения

Одна кнопка включения

Одна кнопка включения для удобства использования.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-961301

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.6

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

07/09/2017

Україна

Україна

Незаменимый помощник молодым мамам

С данным продуктом столкнулась тогда, когда нужно было вводить ребенку прикорм. Различные терки не давали желаемого результата. Пища для ребенка все равно была неоднородной и имела комочки. Блендер решил все проблемы. Легко и непринужденно любая пища начала превращаться в однородное пюре без комочков. Для перемалывания пищи достаточно несколько секунд. Очень удобно и практично. Так же, после использования блендер легко мыть.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручной блендер

20/08/2020

Україна

Україна

Хороший помічник

Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!

Плюсы

Зручний, потужний, надійний

Минусы

Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

01/04/2019

Україна

Україна

Хороший блендер

Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер

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