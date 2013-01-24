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    Daily Collection

    Ручной блендер

    HR1603/00
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Здоровая домашняя еда без лишних хлопот Здоровая домашняя еда без лишних хлопот Здоровая домашняя еда без лишних хлопот
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      Daily Collection Ручной блендер

      HR1603/00
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

      Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна, измельчитель и насадку-венчик. Он позволяет приготовить идеально однородные супы-пюре, измельчить зелень и взбить сливки. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Daily Collection Ручной блендер

      Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

      Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна, измельчитель и насадку-венчик. Он позволяет приготовить идеально однородные супы-пюре, измельчить зелень и взбить сливки. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

      Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

      Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна, измельчитель и насадку-венчик. Он позволяет приготовить идеально однородные супы-пюре, измельчить зелень и взбить сливки. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Daily Collection Ручной блендер

      Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

      Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна, измельчитель и насадку-венчик. Он позволяет приготовить идеально однородные супы-пюре, измельчить зелень и взбить сливки. Готовить полезные блюда теперь так просто! Узнать обо всех преимуществах

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Ручной блендер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

        приготовление идеальных супов-пюре, взбитых сливок и других блюд

        • 550 Вт, пластиковая нога
        • ProMix
        • Стакан 0,5 л, измельчитель, венчик
        • 1 скорость
        Эффективное и однородное смешивание

        Эффективное и однородное смешивание

        Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

        Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

        Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

        Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

        Одна кнопка включения

        Одна кнопка включения

        Одна кнопка включения для удобства использования.

        Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

        Рукоятка зауженной формы подойдет для любой руки

        Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.

        Мощный мотор 550 Вт

        Мощный мотор 550 Вт

        Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.

        Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

        Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада и лука

        Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

        Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

        Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

        Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          напряжение
          220 - 240 В V
          Измельчитель
          Компактный измельчитель
          Отсоединяемый шнек
          С 2 кнопками
          Материал насадки
          Пластик
          Режим скорости
          1
          Мощность
          550 W
          Длина шнура
          1,25 m
          Стакан
          0.5 л
          Материал корпуса
          Полипропилен и резина
          Материал ножей
          Нержавеющая сталь
          Венчик для взбивания
          Да
          Цвет
          Белый
          Частота
          50/60 Hz

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