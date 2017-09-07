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Больше не доступен
550 Вт, пластиковая нога
ProMix
Стакан 0,5 л, измельчитель, венчик
1 скорость
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Одна кнопка включения для удобства использования.
Награды
4.6
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
natali0702fox
07/09/2017
Україна
Незаменимый помощник молодым мамам
С данным продуктом столкнулась тогда, когда нужно было вводить ребенку прикорм. Различные терки не давали желаемого результата. Пища для ребенка все равно была неоднородной и имела комочки. Блендер решил все проблемы. Легко и непринужденно любая пища начала превращаться в однородное пюре без комочков. Для перемалывания пищи достаточно несколько секунд. Очень удобно и практично. Так же, после использования блендер легко мыть.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручной блендер
julietta_76
20/08/2020
Україна
Хороший помічник
Простий, але зручний і потужний. В руці тримати зручно, легко мити і сушити. Дуже задоволена) У нас майже вся техніка Філіпс, тому рекомендую однозначно! Смузі, омлети, фруктові та овочеві пюре, коктейлі та багатоіншого тепер робити дуже просто!
Плюсы
Зручний, потужний, надійний
Минусы
Не вистачає присосок на дні чаші, щоб не ковзав по столу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Ol4ika23
01/04/2019
Україна
Хороший блендер
Не занимает много места, но это полноценная вещь для кухни! А главное незаменимая при наличии детей)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1603/00 Ручний блендер