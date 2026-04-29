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Daily Collection Ручной блендер
Больше не доступен
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HR1603/00
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Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1603/00 - English (US)
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Функции (1)
В каких целях можно использовать венчик ручного блендера Philips?
Могут ли твердые ингредиенты повредить ручной блендер Philips?
Можно ли заменить ножевой блок ручного блендера Philips?
Можно ли дробить лед с помощью ручного блендера Philips?
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Лук превращается в кашицу при обработке в измельчителе Philips.
Ножевой блок измельчителя Philips слабо держится на стержне.
Ручной блендер Philips работает неправильно
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