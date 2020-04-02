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  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер
  • Мощный и удобный в управлении ручной блендер

Больше не доступен

Avance CollectionРучной блендер

HR1673/90

4.9
| (129) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт

1 награда

Мощный и удобный в управлении ручной блендер
Ручной блендер Philips с мощным мотором 800 Вт оснащен технологией смешивания ProMix и кнопкой SpeedTouch для интуитивного управления: достаточно просто нажать на нее, чтобы увеличить мощность обработки. С этим блендером легко достичь желаемого результата при приготовлении любимых блюд.
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SpeedTouch: удобное приготовление любимых блюд

Мощный и удобный в управлении ручной блендер

  • 800 Вт, SpeedTouch с турборежимом

  • Технология ProMix Titanium

  • В 2 раза более тщательное смешивание*

  • На 50 % быстрее*

Эффективное и однородное смешивание

Эффективное и однородное смешивание

Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальное смешивание

Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальное смешивание

Благодаря мощному и надежному мотору 800 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.

Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

Удобный выбор скорости обработки и режима Turbo Boost с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение прибора на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, а плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Готовьте любимые блюда нажатием одной кнопки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-612383

Отзывы

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4.9

из 5

129

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3
2

02/04/2020

Україна

Україна

Два измельчителя

Очень доволен техникой.В маленьком измельчителе очень удобно ребенку ( 9 месяцев) измельчат овощи. В большом измельчителе можно дробить мясо, зелень, фрукты, овощи. Удобный в руке и управление есть. Я и жена остались довольны нашем выбором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1673/90 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1673/90 Ручной блендер

29/11/2017

Україна

Україна

Отличный мощный блендер

Прекрасный блендер, очень удобно регулировать скорость при помощи разной силы нажатия на кнопку. Легко собирается и разбирается. Острые ножи, прекрасно измельчает даже свинину в фарш. Погружной насадкой делаю майонез - в нем даже ложка стоит)))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1673/90 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1673/90 Ручной блендер

28/10/2017

Україна

Україна

Отличный помощник!

Муж подарил на 8марта. Очень классный. Мощный в работе. Простой в мытье. Регулировка мощности пальчиком очень удобно. Большая чаша для измельчения прекрасно подходит для взбивания пюре, или приготовления фарша. В общем рекомендую всем хозяйка.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1677/90 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1677/90 Ручной блендер

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      Примечания

      1. По сравнению с ручным блендером Philips с конусообразной насадкой для измельчения; внутрикорпоративное тестирование с использованием помидоров и сырых овощей