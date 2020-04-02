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Больше не доступен
800 Вт, SpeedTouch с турборежимом
Технология ProMix Titanium
В 2 раза более тщательное смешивание*
На 50 % быстрее*
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Благодаря мощному и надежному мотору 800 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.
Удобный выбор скорости обработки и режима Turbo Boost с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение прибора на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, а плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Готовьте любимые блюда нажатием одной кнопки.
Награды
4.9
из 5
129
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Vadim1505
02/04/2020
Україна
Два измельчителя
Очень доволен техникой.В маленьком измельчителе очень удобно ребенку ( 9 месяцев) измельчат овощи. В большом измельчителе можно дробить мясо, зелень, фрукты, овощи. Удобный в руке и управление есть. Я и жена остались довольны нашем выбором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1673/90 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1673/90 Ручной блендер
Katjjjo
29/11/2017
Україна
Отличный мощный блендер
Прекрасный блендер, очень удобно регулировать скорость при помощи разной силы нажатия на кнопку. Легко собирается и разбирается. Острые ножи, прекрасно измельчает даже свинину в фарш. Погружной насадкой делаю майонез - в нем даже ложка стоит)))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1673/90 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1673/90 Ручной блендер
Ната
28/10/2017
Україна
Отличный помощник!
Муж подарил на 8марта. Очень классный. Мощный в работе. Простой в мытье. Регулировка мощности пальчиком очень удобно. Большая чаша для измельчения прекрасно подходит для взбивания пюре, или приготовления фарша. В общем рекомендую всем хозяйка.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1677/90 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1677/90 Ручной блендер
По сравнению с ручным блендером Philips с конусообразной насадкой для измельчения; внутрикорпоративное тестирование с использованием помидоров и сырых овощей