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Avance Collection Ручной блендер
Больше не доступен
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HR1673/90
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Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1673/90 - English (US)
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Функции (1)
В каких целях можно использовать венчик ручного блендера Philips?
Могут ли твердые ингредиенты повредить ручной блендер Philips?
Можно ли заменить ножевой блок ручного блендера Philips?
Можно ли дробить лед с помощью ручного блендера Philips?
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Измельчитель остановился, заблокирован ножевой блок
Лук превращается в кашицу при обработке в измельчителе Philips.
Ножевой блок измельчителя Philips слабо держится на стержне.
Ручной блендер Philips работает неправильно
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