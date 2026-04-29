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Avance Collection Ручной блендер

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Avance CollectionРучной блендер

HR1673/90

Avance Collection Ручной блендер

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Eco passport Philips Avance Collection Hand blender - English (US)

  • PDF файл, 174.8 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Hand blender HR1673/90 - English (US)

  • PDF файл, 954.6 kB
  • 13 March 2026

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