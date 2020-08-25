Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!