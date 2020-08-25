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  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома
  • Легко выжать сок дома

Больше не доступен

Соковыжималка

HR1821/70

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Легко выжать сок дома

С помощью этой соковыжималки Philips можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает удобство хранения.

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Соковыжималка: удобно использовать и хранить

Легко выжать сок дома

  • 220 Вт

  • 0,5 л

  • Белый/голубой

Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

Мелкоячеистый фильтр для приготовления большего количества сока

Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.

Небольшой размер и компактный дизайн

Небольшой размер и компактный дизайн

Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.

Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

25/08/2020

Україна

Україна

Маленький помічник

Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.

Плюсы

Займає мало місця

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1821/70 Соковижималка

Date of Use 2018-08-25

07/08/2019

Україна

Україна

Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.

Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1821/70 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR1821/70 Соковижималка

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