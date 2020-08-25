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Больше не доступен
Легко выжать сок дома
С помощью этой соковыжималки Philips можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает удобство хранения.
220 Вт
0,5 л
Белый/голубой
Соковыжималка Philips оснащена мелкоячеистым фильтром для получения еще большего количества сока.
Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.
Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Васелина
25/08/2020
Україна
Маленький помічник
Отримала у подарунок .Займає мало місця, виконує свої функції на ура. Легкий у використанні та легко миється.
Плюсы
Займає мало місця
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1821/70 Соковижималка
Date of Use 2018-08-25
oberst155
07/08/2019
Україна
Навіть довелося гарбуз на сік робити, і цей виріб витримав!!Гарбуз дуже твердий щоб віджимати.
Основне для мене було, щоб такий виріб був стабільний у роботі, щоб витримам навантаження. Пройшов тестування на відмінно, бо навіть з гарбуза зміг зробити сік!! Був момент коли верхня кришка вискочила через навантаження від гарбуза, але з легкістю все зібрав і повернув назад, все працювало без проблем. Дуже задоволений цим виробом і взагалі брендом Philips. Також маю для стрижки прилад також цього бренду,прекрасно служить і працює. Благодарю вас і нехай вас Господь благословить!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1821/70 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HR1821/70 Соковижималка