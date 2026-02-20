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User Manual Philips Juicer
С помощью этой соковыжималки Philips можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Компактная конструкция обеспечивает удобство хранения.
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Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Из каких ингредиентов можно готовить сок с помощью соковыжималки Philips?
Как обрабатывать фрукты и овощи перед отжимом сока?
Соковыжималка Philips издает неприятный запах.
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