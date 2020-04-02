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  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1832/02

4.9
| (81) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Максимум сока. Минимум усилий.
Отличительные особенности этой соковыжималки — высокая производительность, возможность очистки за минуту и компактный корпус вдвое меньшего размера!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день!
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Эргономичный и компактный дизайн

Максимум сока. Минимум усилий.

  • Функция предварительной очистки

  • Загрузочное отверстие 55мм

  • 1,5 л

  • Система "капля-стоп"

Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.

Подача сока прямо в стакан

Подача сока прямо в стакан

Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!

До 1,5 л сока за один прием

До 1,5 л сока за один прием

Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.9

из 5

81

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

3
2

02/04/2020

Україна

Україна

Удобная

Пользуюсь каждый день практически). Мне нравится, сок отжимает хорошо: яблоко, морковь, свеклу, тыкву. Легка в очистке.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка

19/11/2017

Україна

Україна

Найкраща соковижималка

Якщо вам потрібна компактна соковижималка, яка займатите мінімум місця на вашій кухні, то це ідеальний для вас варіант. Купувала бабусі, тому переживала чи дана модель буде проста у використанні, не прогадала. Дана соковижималка дуже зручна, легко миється, добре вижимає сік.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка

30/08/2017

Україна

Україна

Шикарный девайс на страже вашего запаса витаминов!

Это чудо нам подарили дети на годовщину свадьбы - в ней всё- и здоровье, и красота, и вкус, и витамины! Начитавшись отзывов в интернете - смутилась по поводу маленького размера бункера под жмых. Не слушайте никого! Приличных размеров бункер, к тому же вы видели размер самой соковыжималки относительно аналогов? Она ж миниатюрная - ооочень компактна! Очень легко моется- реклама не врёт, пара минут и она в чистоте и порядке) По сроку службы говорить рано, но у нас в доме Филипс служит годами без всяких "но". Пробовали давить сок из огурчиков, моркови, яблок-груш, на очереди тыква! И да - цитрусовые в ней тоже давить можно! Многие соковыжималки не дают добро на цитрусовые, а филипсу - всё нипочём. Однозначно рекомендую! Шикарный девайс!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка

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      Примечания

      1. По сравнению с соковыжималкой коллекции Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73