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Больше не доступен
Функция предварительной очистки
Загрузочное отверстие 55мм
1,5 л
Система "капля-стоп"
Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.
Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!
Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
4.9
из 5
81
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Vadim1505
02/04/2020
Україна
Удобная
Пользуюсь каждый день практически). Мне нравится, сок отжимает хорошо: яблоко, морковь, свеклу, тыкву. Легка в очистке.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка
клієнт
19/11/2017
Україна
Найкраща соковижималка
Якщо вам потрібна компактна соковижималка, яка займатите мінімум місця на вашій кухні, то це ідеальний для вас варіант. Купувала бабусі, тому переживала чи дана модель буде проста у використанні, не прогадала. Дана соковижималка дуже зручна, легко миється, добре вижимає сік.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка
obana
30/08/2017
Україна
Шикарный девайс на страже вашего запаса витаминов!
Это чудо нам подарили дети на годовщину свадьбы - в ней всё- и здоровье, и красота, и вкус, и витамины! Начитавшись отзывов в интернете - смутилась по поводу маленького размера бункера под жмых. Не слушайте никого! Приличных размеров бункер, к тому же вы видели размер самой соковыжималки относительно аналогов? Она ж миниатюрная - ооочень компактна! Очень легко моется- реклама не врёт, пара минут и она в чистоте и порядке) По сроку службы говорить рано, но у нас в доме Филипс служит годами без всяких "но". Пробовали давить сок из огурчиков, моркови, яблок-груш, на очереди тыква! И да - цитрусовые в ней тоже давить можно! Многие соковыжималки не дают добро на цитрусовые, а филипсу - всё нипочём. Однозначно рекомендую! Шикарный девайс!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1832/02 Соковыжималка
По сравнению с соковыжималкой коллекции Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73