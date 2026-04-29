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Viva Collection Соковыжималка
Больше не доступен
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HR1832/02
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Eco passport Philips Viva Collection Slow juicer - English (US)
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Можно ли мыть прибор в посудомоечной машине?
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Из каких ингредиентов можно готовить сок с помощью соковыжималки Philips?
Прибор не работает. Что делать?
Соковыжималка Philips издает неприятный запах.
Соковыжималка Philips сильно вибрирует
Соковыжималка Philips замедляется при использовании.
Заблокирован фильтр соковыжималки Philips
Почему соковыжималка останавливается во время работы?
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