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Больше не доступен
HR1840/80
Моментальное приготовление домашних напитков
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л. Кувшин для сока емкостью 0,7 л.
300 Вт
Блендер 1,5 л
Белый/желтый
Уникальный стальной микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.
Можно с легкостью приготовить сок или коктейль.
Быстрая установка и очистка.
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