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Блендер и соковыжималка
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User Manual Philips
Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с двумя скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей и чашей блендера емкостью 1,5 л. Кувшин для сока емкостью 0,7 л.
Все (5)
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Из каких ингредиентов можно готовить сок с помощью соковыжималки Philips?
Как обрабатывать фрукты и овощи перед отжимом сока?
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