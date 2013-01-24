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Viva Collection

Соковыжималка, блендер, мельничка, измельчитель

HR1847/00
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    Viva Collection Соковыжималка, блендер, мельничка, измельчитель

    HR1847/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимум функций, минимум усилий

    Соковыжималка и блендер Philips открывают перед Вами безграничные возможности! Готовьте свежевыжатые соки, домашние супы-пюре, питательные смузи, салаты, соусы и даже соевое молоко, измельчайте орехи и специи. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Соковыжималка, блендер, мельничка, измельчитель

    Максимум функций, минимум усилий

    Соковыжималка и блендер Philips открывают перед Вами безграничные возможности! Готовьте свежевыжатые соки, домашние супы-пюре, питательные смузи, салаты, соусы и даже соевое молоко, измельчайте орехи и специи. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимум функций, минимум усилий

      Приготовление полезных коктейлей, соков и специй

      • 350 Вт
      • 2 скорости
      • Белый/серебристый
      • Блендер, измельчитель, мельничка
      Съемный контейнер для мякоти объемом 500 мл

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      Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

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      Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.

      Съемный ножевой блок

      Съемный ножевой блок

      Съемный ножевой блок для легкой очистки.

      Перемалывание орехов, специй или трав

      Перемалывание орехов, специй или трав

      Перемалывание орехов, специй или трав простым нажатием кнопки.

      Измельчение овощей и трав

      Измельчение овощей и трав

      Готовьте свои любимые салаты из измельченных овощей и трав

      Компактный размер для удобства хранения

      Компактный размер для удобства хранения

      Компактный размер для удобства хранения.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине.

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      Фильтр для сока без мякоти и соевого молока

      Приготовление пюре при помощи мельницы

      Делайте пюре из продуктов при помощи мельницы и готовьте легкие или густые соусы.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Яркий белый с серебристыми вставками
        Материал корпуса и фиксаторов
        PP
        Материал крышки
        SAN
        Материал толкателя
        PP

      • Общие характеристики

        Фиксаторы
        Да
        Ножки на присосках
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режим скорости
        2

      • Легко чистится

        Все насадки можно мыть в посудомоечной машине
        Да

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Да
        Кувшин для сока
        Да
        Кувшин блендера
        Да
        Мельница
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        350  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,2  м
        Контейнер для мякоти
        500  мл
        Вместимость кувшина блендера
        1  л

      • Размеры

        Размеры коробки (ШxВxГ)
        232 x 330 x 470
        Вес продукта
        2,48  кг
        Вес, включая упаковку
        3,59  кг

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