Максимум функций, минимум усилий
Соковыжималка и блендер Philips открывают перед Вами безграничные возможности! Готовьте свежевыжатые соки, домашние супы-пюре, питательные смузи, салаты, соусы и даже соевое молоко, измельчайте орехи и специи. Узнать обо всех преимуществах
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Максимум функций, минимум усилий
Соковыжималка и блендер Philips открывают перед Вами безграничные возможности! Готовьте свежевыжатые соки, домашние супы-пюре, питательные смузи, салаты, соусы и даже соевое молоко, измельчайте орехи и специи. Узнать обо всех преимуществах
Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл
Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.
Съемный ножевой блок для легкой очистки.
Перемалывание орехов, специй или трав простым нажатием кнопки.
Готовьте свои любимые салаты из измельченных овощей и трав
Компактный размер для удобства хранения.
Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине.
Делайте пюре из продуктов при помощи мельницы и готовьте легкие или густые соусы.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Легко чистится
Аксессуары
Технические характеристики
Размеры