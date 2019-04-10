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  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
  • Максимум функций, минимум усилий
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Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка, блендер, мельничка, измельчитель

HR1847/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Максимум функций, минимум усилий
Соковыжималка и блендер Philips открывают перед Вами безграничные возможности! Готовьте свежевыжатые соки, домашние супы-пюре, питательные смузи, салаты, соусы и даже соевое молоко, измельчайте орехи и специи.
Посмотреть все преимущества

Приготовление полезных коктейлей, соков и специй

Максимум функций, минимум усилий

  • 350 Вт

  • 2 скорости

  • Белый/серебристый

  • Блендер, измельчитель, мельничка

Соковыжималка 350 Вт с 2 скоростями для мягких и твердых фруктов

Соковыжималка 350 Вт с 2 скоростями для мягких и твердых фруктов

Съемный контейнер для мякоти объемом 500 мл

Съемный контейнер для мякоти объемом 500 мл

Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.

Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач

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