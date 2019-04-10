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Больше не доступен
350 Вт
2 скорости
Белый/серебристый
Блендер, измельчитель, мельничка
Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл
Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Bazil73
10/04/2019
Україна
Цей продукт має дуже багато корисних насадок які є не відємними помічниками на кухні,і це все в одному.
Дана модель звабила великою кількістю змінних насадок.В процесі користування соковижималка не ковзає по столу завдяки нижнім присоскам,легко і швидко змінюються насадки,в кінці роботи легко розбирається для миття.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1847/00 Соковижималка, блендер, млинок та подрібнювач