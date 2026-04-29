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Viva Collection Соковыжималка, блендер, мельничка, измельчитель
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User Manual Philips Viva Collection Juicer; Blender and Chopper
Все (11)
Можно ли мыть прибор в посудомоечной машине?
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Какую скорость следует использовать для различных фруктов?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Все ингредиенты прилипают к стенке кувшина, и лезвие не достает до них. Как решить эту проблему?
Из моего блендера Philips выходит пена
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