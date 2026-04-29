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Viva Collection Соковыжималка, блендер, мельничка, измельчитель

Больше не доступен

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Viva CollectionСоковыжималка, блендер, мельничка, измельчитель

HR1847/00

Viva Collection Соковыжималка, блендер, мельничка, измельчитель

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declartion of Conformity

  • PDF файл, 637.1 kB
  • 13 December 2024

User Manual Philips Viva Collection Juicer; Blender and Chopper

  • PDF файл, 2.6 MB
  • 10 March 2024

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