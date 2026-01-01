КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд
  • Свежий сок всего за несколько секунд

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1851/00

Свежий сок всего за несколько секунд

С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям.

Посмотреть все преимущества

Компактная соковыжималка для удобства хранения

Свежий сок всего за несколько секунд

  • 500 Вт

  • 1,5 л

  • Стандартная камера подачи

Больше сока засчет мелкоячеистого фильтра

Уникальный стальной микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

2 скорости для мягких и твердых фруктов

2 скорости для мягких и твердых фруктов

Выжимайте сок из твердых или мягких фруктов и овощей, используя две различные скорости

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения