Свежий сок за считанные секунды
С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежий сок за считанные секунды
С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям. Узнать обо всех преимуществах
Свежий сок за считанные секунды
С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежий сок за считанные секунды
С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям. Узнать обо всех преимуществах
Выжимайте сок из твердых или мягких фруктов и овощей, используя две различные скорости
Быстрое приготовление соков благодаря мощному мотору.
Аксессуары
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики