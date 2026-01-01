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Больше не доступен
HR1851/00
Свежий сок всего за несколько секунд
С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям.
500 Вт
1,5 л
Стандартная камера подачи
Уникальный стальной микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.
Выжимайте сок из твердых или мягких фруктов и овощей, используя две различные скорости
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