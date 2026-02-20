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Viva Collection Соковыжималка
Больше не доступен
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HR1851/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer
С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям.
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Можно ли мыть прибор в посудомоечной машине?
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Какую скорость следует использовать для различных фруктов?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Соковыжималка Philips издает неприятный запах.
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