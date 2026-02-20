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Viva Collection Соковыжималка

Больше не доступен

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HR1851/00

Viva Collection Соковыжималка

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF файл, 2 MB
  • 13 March 2026

С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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