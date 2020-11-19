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  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.
  • Максимум сока. Минимум усилий.

Больше не доступен

Viva CollectionСоковыжималка

HR1855/80

5
| (10) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Максимум сока. Минимум усилий.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QuickClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день!
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Приготовление до 2 л сока за один прием и очистка

Максимум сока. Минимум усилий.

  • 800 Вт

  • QuickClean

  • 2 л, широкая камера подачи XL

  • Система "капля-стоп"

Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.

Технология QuickClean

Технология QuickClean

Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

10

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Это какое то чудо! Суперрр

Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!

Плюсы

Конечно да

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова соковижималка для домашніх умов.

Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.

Плюсы

+++++

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

18/11/2020

Україна

Україна

Цена=Качество!Лучшая соковыжималка!Рекомендую всем

Это лучшая соковыжималка в моей жизни !Цена соответствует качеству! Ребенок и я в восторге от того, насколько она легка в использовании: -сок получается мгновенно; -достаточно мощная, с легкостью получается сок не только из яблок и стеблей сельдерея, а и более твердых продуктов(делали сок из тыквы, моркови и свеклы). -не скачет по столу, так как она на специальных присосках; - легко разбирается и быстро моется; -компактна, занимает мало места. Рекомендую всем!

Плюсы

мощность, компактность, функция самоочищения, мало деталей, быстро моется

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка

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