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Больше не доступен
800 Вт
QuickClean
2 л, широкая камера подачи XL
Система "капля-стоп"
Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.
Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.
Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!
5.0
из 5
10
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Lvenok
19/11/2020
Україна
Это какое то чудо! Суперрр
Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!
Плюсы
Конечно да
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Andrei2020
18/11/2020
Україна
Чудова соковижималка для домашніх умов.
Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.
Плюсы
+++++
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Я есть Я))
18/11/2020
Україна
Цена=Качество!Лучшая соковыжималка!Рекомендую всем
Это лучшая соковыжималка в моей жизни !Цена соответствует качеству! Ребенок и я в восторге от того, насколько она легка в использовании: -сок получается мгновенно; -достаточно мощная, с легкостью получается сок не только из яблок и стеблей сельдерея, а и более твердых продуктов(делали сок из тыквы, моркови и свеклы). -не скачет по столу, так как она на специальных присосках; - легко разбирается и быстро моется; -компактна, занимает мало места. Рекомендую всем!
Плюсы
мощность, компактность, функция самоочищения, мало деталей, быстро моется
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1855/80 Соковижималка