Максимум сока. Минимум усилий.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимум сока. Минимум усилий.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах
Максимум сока. Минимум усилий.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимум сока. Минимум усилий.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах
Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.
Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.
Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!
Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.
Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.
Быстрая и легкая сборка всех деталей.
Выжимайте до 2 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному электродвигателю 800 Вт.
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: можно промывать под краном.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики
Легко чистится