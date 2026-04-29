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Viva Collection Соковыжималка
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Eco passport Philips Viva Collection Juicer - English (US)
Все (9)
Можно ли мыть прибор в посудомоечной машине?
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Для чего нужен отделитель пены в соковыжималке Philips?
Соковыжималка Philips издает неприятный запах.
Соковыжималка Philips сильно вибрирует
Почему соковыжималка останавливается во время работы?
Соковыжималка Philips не работает.
Соковыжималка Philips замедляется при использовании.
Заблокирован фильтр соковыжималки Philips
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