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  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Больше не доступен

Aluminium CollectionСоковыжималка

HR1865/00

Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Соковыжималка Philips с корпусом из анодированного алюминия обеспечит небывалую простоту приготовления сока засчет уникального мелкоячеистого фильтра, мотора мощностью 700 Вт, сверхширокой камеры подачи плодов из нержавеющей стали, системы "капля стоп", контейнера для мякоти объемом 2 л и стильного кувшина для сока объемом 1,5 л.

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Уникальный мелкоячеистый фильтр, широкая камера подачи, система "капля стоп"

Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

  • 700 Вт

  • 2 л

  • Сверхширокая камера подачи плодов

Система "капля стоп" предотвращает просачивание сока

Система "капля стоп" предотвращает просачивание сока

Функция "капля стоп" исключает просачивание сока из носика после приготовления.

Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,5 л позволяют приготовить больше сока за один прием.

Технические характеристики

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