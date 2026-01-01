Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Соковыжималка Philips с корпусом из анодированного алюминия обеспечит небывалую простоту приготовления сока засчет уникального мелкоячеистого фильтра, мотора мощностью 700 Вт, сверхширокой камеры подачи плодов из нержавеющей стали, системы "капля стоп", контейнера для мякоти объемом 2 л и стильного кувшина для сока объемом 1,5 л.