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Aluminium Collection

Соковыжималка

HR1865
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Общая оценка / 5
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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    Aluminium Collection Соковыжималка

    HR1865
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips с корпусом из анодированного алюминия обеспечит небывалую простоту приготовления сока засчет уникального мелкоячеистого фильтра, мотора мощностью 700 Вт, сверхширокой камеры подачи плодов из нержавеющей стали, системы "капля стоп", контейнера для мякоти объемом 2 л и стильного кувшина для сока объемом 1,5 л. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Aluminium Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Соковыжималка Philips с корпусом из анодированного алюминия обеспечит небывалую простоту приготовления сока засчет уникального мелкоячеистого фильтра, мотора мощностью 700 Вт, сверхширокой камеры подачи плодов из нержавеющей стали, системы "капля стоп", контейнера для мякоти объемом 2 л и стильного кувшина для сока объемом 1,5 л. Узнать обо всех преимуществах

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      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Уникальный мелкоячеистый фильтр, широкая камера подачи, система "капля стоп"

      • 700 Вт
      • 2 л
      • Сверхширокая камера подачи плодов
      Система "капля стоп" предотвращает просачивание сока

      Система "капля стоп" предотвращает просачивание сока

      Функция "капля стоп" исключает просачивание сока из носика после приготовления.

      Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

      Широкая камера для подачи принимает фрукты и овощи еще больших размеров

      Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,5 л позволяют приготовить больше сока за один прием.

      Различные скорости для мягких и твердых фруктов

      Различные скорости для мягких и твердых фруктов

      Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Буклет с разнообразными рецептами соков

      Буклет с разнообразными рецептами соков

      Этот буклет содержит простые рецепты вкусных соков, которые можно приготовить с помощью соковыжималки Philips.

      Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

      Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

      Благодаря мощному мотору в 700 Вт можно быстро приготовить сок

      Благодаря мощному мотору в 700 Вт можно быстро приготовить сок.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да
        Кувшин для сока
        Да

      • Общие характеристики

        Защита от протекания
        Да
        Режим скорости
        2
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Буклет с рецептами
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Матовый алюминий
        Материал крышки
        SAN
        Материал контейнера для мякоти и толкателя
        PP
        Материал носика
        Нержавеющая сталь
        Материал корпуса
        Матовый алюминий

      • Технические характеристики

        Питание
        700  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1,2  м
        Контейнер для мякоти
        2  Д
        Диаметр загрузочного отверстия
        83  миллиметра
        Емкость кувшина для сока
        1500  мл

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Кувшин для сока
      • Щеточка для чистки

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