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Больше не доступен
HR1865/00
Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Соковыжималка Philips с корпусом из анодированного алюминия обеспечит небывалую простоту приготовления сока засчет уникального мелкоячеистого фильтра, мотора мощностью 700 Вт, сверхширокой камеры подачи плодов из нержавеющей стали, системы "капля стоп", контейнера для мякоти объемом 2 л и стильного кувшина для сока объемом 1,5 л.
700 Вт
2 л
Сверхширокая камера подачи плодов
Функция "капля стоп" исключает просачивание сока из носика после приготовления.
Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.
Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,5 л позволяют приготовить больше сока за один прием.
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