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Aluminium Collection Соковыжималка
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Important Information Manual Philips Viva Collection Juicer
User Manual Philips Viva Collection Juicer
Все (7)
Можно ли мыть прибор в посудомоечной машине?
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Какую скорость следует использовать для различных фруктов?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Соковыжималка Philips издает неприятный запах.
Соковыжималка Philips сильно вибрирует
Соковыжималка Philips не работает.
Заблокирован фильтр соковыжималки Philips
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