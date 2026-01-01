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  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Больше не доступен

Aluminium CollectionСоковыжималка

HR1866/30

Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Соковыжималка Philips с корпусом из анодированного алюминия обеспечит небывалую простоту приготовления сока засчет уникального мелкоячеистого фильтра, мотора мощностью 800 Вт, широкой камеры подачи плодов, системы "капля стоп", контейнера для мякоти объемом 2 л и стильного кувшина для сока объемом 1,5 л.

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Легкий способ наслаждаться свежим соком каждый день

Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

  • 800 Вт

  • 2 л

  • Широкая камера подачи плодов

Большая камера подачи плодов вмещает фрукты и овощи целиком

Большая камера подачи плодов вмещает фрукты и овощи целиком

Большая камера подачи плодов вмещает целиком даже такие крупные фрукты и овощи,как яблоки, морковь и свекла без предварительной нарезки.

Благодаря мощному мотору в 800 Вт можно быстро приготовить сок

Благодаря мощному мотору в 800 Вт можно быстро приготовить сок

Благодаря мощному мотору в 800 Вт можно быстро приготовить сок

Различные скорости для мягких и твердых фруктов

Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения