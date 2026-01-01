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Больше не доступен
HR1866/30
Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Соковыжималка Philips с корпусом из анодированного алюминия обеспечит небывалую простоту приготовления сока засчет уникального мелкоячеистого фильтра, мотора мощностью 800 Вт, широкой камеры подачи плодов, системы "капля стоп", контейнера для мякоти объемом 2 л и стильного кувшина для сока объемом 1,5 л.
800 Вт
2 л
Широкая камера подачи плодов
Большая камера подачи плодов вмещает целиком даже такие крупные фрукты и овощи,как яблоки, морковь и свекла без предварительной нарезки.
Благодаря мощному мотору в 800 Вт можно быстро приготовить сок
Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.
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