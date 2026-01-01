Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Соковыжималка Philips с корпусом из анодированного алюминия обеспечит небывалую простоту приготовления сока засчет уникального мелкоячеистого фильтра, мотора мощностью 800 Вт, широкой камеры подачи плодов, системы "капля стоп", контейнера для мякоти объемом 2 л и стильного кувшина для сока объемом 1,5 л.