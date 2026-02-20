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Aluminium Collection Соковыжималка
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Important Information Manual Philips Viva Collection Juicer
User Manual Philips Viva Collection Juicer
Все (3)
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Из каких ингредиентов можно готовить сок с помощью соковыжималки Philips?
Как обрабатывать фрукты и овощи перед отжимом сока?
Соковыжималка Philips издает неприятный запах.
Соковыжималка Philips сильно вибрирует
Соковыжималка Philips не работает.
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