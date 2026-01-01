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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer

Больше не доступен

Avance CollectionСоковыжималка

HR1869/00

Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Эта соковыжималка Philips HR1869/00 позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очистка займет у Вас минимум времени. Наслаждайтесь домашним свежевыжатым соком каждый день!

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На 10 % больше сока* и очистка за 1 минуту!

Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

  • 900 Вт

  • QuickClean

  • 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL

  • Система "капля-стоп"

Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

2 режима скорости этой соковыжималки Philips позволят выжимать сок из любимых фруктов и овощей — как мягких, так и твердых.

Технические характеристики

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Примечания

  1. По сравнению с предыдущей моделью Philips HR1858