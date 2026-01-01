Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

Эта соковыжималка Philips HR1869/00 позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очистка займет у Вас минимум времени. Наслаждайтесь домашним свежевыжатым соком каждый день!