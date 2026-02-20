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Можно ли мыть прибор в посудомоечной машине?
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Какую скорость следует использовать для различных фруктов?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Для чего нужен отделитель пены в соковыжималке Philips?
Что означает символ моркови на кувшине для сока Philips?
Из каких ингредиентов можно готовить сок с помощью соковыжималки Philips?
Как обрабатывать фрукты и овощи перед отжимом сока?
Как собирать соковыжималку Philips?