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  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
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  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.
  • Максимум сока. Без усилий.

Больше не доступен

Avance CollectionСоковыжималка

HR1871/10

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Максимум сока. Без усилий.
Эта соковыжималка позволяет получить еще больше сока из фруктов и овощей. А благодаря технологии QuickClean, инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очищать прибор очень просто.
Посмотреть все преимущества

На 10 % больше сока* и очистка за 1 минуту!

Максимум сока. Без усилий.

  • 1000 Вт

  • QuickClean

  • 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL

  • Система "капля-стоп"

Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

2 режима скорости этой соковыжималки Philips позволят выжимать сок из любимых фруктов и овощей — как мягких, так и твердых.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/08/2017

Україна

Україна

Просто не заменимый летом.

Отличный помощник в изготовлении томатного сока летом , чтоб пить зимой. Летом постоянно пользуюсь. Рекомендую всем.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1871/10 Соковыжималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1871/10 Соковыжималка

26/10/2021

Україна

Україна

Дуже зручно!

До цієї соковижималки я мав інші, але були незручні. А у соковижималки Philips HR1871 все просто й дуже зручно! І чавити фрукти, і розбирати, і мити. Іще - дуже важливе - працює вже 10 років!!! Міняти виробника не збираємось! РЕКОМЕНДУЮ! :)

Плюсы

зручність, надійність

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1871/00 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1871/00 Соковижималка

07/07/2019

Україна

Україна

Соковижималка компактна та потужна.

Соковижималка компактна та потужна. Не займає багато місця на кухні, так як компактна. Бездоганно справляється із своєю функцією - вичавлювання соку. Сучасний дизайн.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1871/70 Соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1871/70 Соковижималка

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      Примечания

      1. По сравнению с моделью HR1861 — лидером линейки соковыжималок Philips