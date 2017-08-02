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Больше не доступен
1000 Вт
QuickClean
2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
Система "капля-стоп"
Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
2 режима скорости этой соковыжималки Philips позволят выжимать сок из любимых фруктов и овощей — как мягких, так и твердых.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Юрий
02/08/2017
Україна
Просто не заменимый летом.
Отличный помощник в изготовлении томатного сока летом , чтоб пить зимой. Летом постоянно пользуюсь. Рекомендую всем.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1871/10 Соковыжималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1871/10 Соковыжималка
26/10/2021
Україна
Дуже зручно!
До цієї соковижималки я мав інші, але були незручні. А у соковижималки Philips HR1871 все просто й дуже зручно! І чавити фрукти, і розбирати, і мити. Іще - дуже важливе - працює вже 10 років!!! Міняти виробника не збираємось! РЕКОМЕНДУЮ! :)
Плюсы
зручність, надійність
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1871/00 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1871/00 Соковижималка
Halynak
07/07/2019
Україна
Соковижималка компактна та потужна.
Соковижималка компактна та потужна. Не займає багато місця на кухні, так як компактна. Бездоганно справляється із своєю функцією - вичавлювання соку. Сучасний дизайн.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1871/70 Соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1871/70 Соковижималка
По сравнению с моделью HR1861 — лидером линейки соковыжималок Philips