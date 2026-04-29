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Avance Collection Соковыжималка

Больше не доступен

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Avance CollectionСоковыжималка

HR1871/10

Avance Collection Соковыжималка

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Avance Collection Juicer

  • PDF файл, 2 MB
  • 13 March 2026

Эта соковыжималка позволяет получить еще больше сока из фруктов и овощей. А благодаря технологии QuickClean, инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очищать прибор очень просто.

  • PDF файл
  • 3 July 2026

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