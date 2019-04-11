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  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту

Больше не доступен

Viva CollectionШнековая соковыжималка

HR1889/70

4.6
| (34) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт
Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
Наслаждайтесь порцией полезного сока каждый день. Шнековая соковыжималка Philips — незаменимое устройство для приготовления сока. Эта соковыжималка медленного отжима оснащена камерой подачи XL, которая вмещает фрукты, овощи и листовую зелень целиком. Прибор можно очистить под струей воды за 90 секунд.
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Полезный сок каждый день

Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту

  • 150 Вт

  • Технология QuickClean

  • Диаметр загрузочного отверстия 70 мм

  • Система "капля-стоп"

Получайте сок из любимых фруктов, включая гранат

Получайте сок из любимых фруктов, включая гранат

Получайте все питательные вещества из овощей и фруктов с эффективностью экстракции до 80 %*. Отличная соковыжималка медленного отжима для зелени.

Трубка подачи с широким горлышком 70 мм

Трубка подачи с широким горлышком 70 мм

Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 70-мм камеру подачи XL. Здоровое питание каждый день!

Компактное хранение контейнера для мякоти в отсеке для сока

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.6

из 5

34

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

2

11/04/2019

Україна

Україна

Отличный функционал и простота в использовании

Очень крутая соковыжималка. Работает тихо, звук не противный, не большого размера, справялется с твердыми овощами (морковь, яблоко) отлично.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнековая соковыжималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнековая соковыжималка

10/04/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

26/10/2021

Україна

Україна

Классная соковыжималка

Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)

Плюсы

Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

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      Примечания

      1. По данным внутрикорпоративного тестирования, проведенного с использованием 1 кг винограда, яблок, ежевики, клубники, помидоров, арбуза, апельсинов и граната.