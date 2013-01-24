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Viva Collection

Шнековая соковыжималка

HR1889/70
Общая оценка / 5
  • Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
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    Viva Collection Шнековая соковыжималка

    HR1889/70
    Общая оценка / 5

    Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту

    Наслаждайтесь порцией полезного сока каждый день. Шнековая соковыжималка Philips — незаменимое устройство для приготовления сока. Эта соковыжималка медленного отжима оснащена камерой подачи XL, которая вмещает фрукты, овощи и листовую зелень целиком. Прибор можно очистить под струей воды за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Шнековая соковыжималка

    Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту

    Наслаждайтесь порцией полезного сока каждый день. Шнековая соковыжималка Philips — незаменимое устройство для приготовления сока. Эта соковыжималка медленного отжима оснащена камерой подачи XL, которая вмещает фрукты, овощи и листовую зелень целиком. Прибор можно очистить под струей воды за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту

    Наслаждайтесь порцией полезного сока каждый день. Шнековая соковыжималка Philips — незаменимое устройство для приготовления сока. Эта соковыжималка медленного отжима оснащена камерой подачи XL, которая вмещает фрукты, овощи и листовую зелень целиком. Прибор можно очистить под струей воды за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Шнековая соковыжималка

    Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту

    Наслаждайтесь порцией полезного сока каждый день. Шнековая соковыжималка Philips — незаменимое устройство для приготовления сока. Эта соковыжималка медленного отжима оснащена камерой подачи XL, которая вмещает фрукты, овощи и листовую зелень целиком. Прибор можно очистить под струей воды за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

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      Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту

      Полезный сок каждый день

      • Широкая камера подачи, 70 мм
      • Быстрая очистка за 90 секунд
      • Книга рецептов
      • Простая сборка
      Готовьте сок из любых фруктов, даже из гранатов

      Готовьте сок из любых фруктов, даже из гранатов

      Откройте для себя полезные свойства любых фруктов и овощей, получая до 80 % сока*. Соковыжималка медленной экстракции позволит готовить сок и из зелени.

      Камера подачи с широкой горловиной 70 мм

      Камера подачи с широкой горловиной 70 мм

      Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 70-мм камеру подачи. Здоровое питание каждый день!

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Уникальная конструкция новой шнековой соковыжималки позволяет легко собрать прибор и сразу начать его использовать. Соковыжималку удобно хранить и легко очищать — все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Технология QuickClean и микрофильтр для легкой очистки

      Технология QuickClean и микрофильтр для легкой очистки

      Технология QuickClean и микрофильтр в комплекте позволяет легко разобрать и промыть каждую часть.

      Система "капля-стоп" для чистоты стола

      Система "капля-стоп" для чистоты стола

      Встроенная система "капля-стоп" сохранит вашу кухню чистой и уютной.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Кувшин
        • Буклет с рецептами

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Переключатель включение/выключение
        • Широкая камера подачи ингредиентов
        • QuickClean

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5  Вт
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Емкость контейнера для пюре
        0,75  л
        Длина шнура
        1,05  м
        Мощность
        150  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Емкость кувшина
        1  л
        RPM
        100 об./мин

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        440*185*395  миллиметра
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        361,7 x 136,5 x 360,9  миллиметра
        Диаметр камеры подачи
        70  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        5,8  кг
        Вес изделия
        4.4  кг

      • Дизайн

        цвет
        • Белый
        • Черный/серебристый
        Цвет панели управления
        Черный

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Пластик
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Пластик

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          • По данным внутрикорпоративного тестирования, проведенного с использованием 1 кг винограда, яблок, ежевики, клубники, помидоров, арбуза, апельсинов и граната.

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