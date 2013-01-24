Камера подачи с широкой горловиной 70 мм

Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 70-мм камеру подачи. Здоровое питание каждый день!