Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
Наслаждайтесь порцией полезного сока каждый день. Шнековая соковыжималка Philips — незаменимое устройство для приготовления сока. Эта соковыжималка медленного отжима оснащена камерой подачи XL, которая вмещает фрукты, овощи и листовую зелень целиком. Прибор можно очистить под струей воды за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
Наслаждайтесь порцией полезного сока каждый день. Шнековая соковыжималка Philips — незаменимое устройство для приготовления сока. Эта соковыжималка медленного отжима оснащена камерой подачи XL, которая вмещает фрукты, овощи и листовую зелень целиком. Прибор можно очистить под струей воды за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах
Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
Наслаждайтесь порцией полезного сока каждый день. Шнековая соковыжималка Philips — незаменимое устройство для приготовления сока. Эта соковыжималка медленного отжима оснащена камерой подачи XL, которая вмещает фрукты, овощи и листовую зелень целиком. Прибор можно очистить под струей воды за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ежедневная порция питательных веществ за 1 минуту
Наслаждайтесь порцией полезного сока каждый день. Шнековая соковыжималка Philips — незаменимое устройство для приготовления сока. Эта соковыжималка медленного отжима оснащена камерой подачи XL, которая вмещает фрукты, овощи и листовую зелень целиком. Прибор можно очистить под струей воды за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах
Откройте для себя полезные свойства любых фруктов и овощей, получая до 80 % сока*. Соковыжималка медленной экстракции позволит готовить сок и из зелени.
Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 70-мм камеру подачи. Здоровое питание каждый день!
Уникальная конструкция новой шнековой соковыжималки позволяет легко собрать прибор и сразу начать его использовать. Соковыжималку удобно хранить и легко очищать — все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Технология QuickClean и микрофильтр в комплекте позволяет легко разобрать и промыть каждую часть.
Встроенная система "капля-стоп" сохранит вашу кухню чистой и уютной.
Аксессуары
Страна изготовления
Общие характеристики
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
Отделка