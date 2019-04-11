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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
150 Вт
Технология QuickClean
Диаметр загрузочного отверстия 70 мм
Система "капля-стоп"
Получайте все питательные вещества из овощей и фруктов с эффективностью экстракции до 80 %*. Отличная соковыжималка медленного отжима для зелени.
Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 70-мм камеру подачи XL. Здоровое питание каждый день!
4.6
из 5
34
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
Ninjazz
11/04/2019
Україна
Отличный функционал и простота в использовании
Очень крутая соковыжималка. Работает тихо, звук не противный, не большого размера, справялется с твердыми овощами (морковь, яблоко) отлично.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнековая соковыжималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнековая соковыжималка
Russ5566
10/04/2025
Україна
Проверенный покупатель
В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
OlyaSam
26/10/2021
Україна
Классная соковыжималка
Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)
Плюсы
Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
По данным внутрикорпоративного тестирования, проведенного с использованием 1 кг винограда, яблок, ежевики, клубники, помидоров, арбуза, апельсинов и граната.