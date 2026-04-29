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Viva Collection Шнековая соковыжималка
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Все (10)
Из каких ингредиентов можно готовить сок с помощью шнековой соковыжималки Philips?
Можно ли мыть прибор в посудомоечной машине?
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Ингредиенты заблокировали отжимной винт шнековой соковыжималки Philips
Мне не удается извлечь насадку для мякоти из шнековой соковыжималки Philips
Прибор не работает. Что делать?
Шнековая соковыжималка Philips готовит яблочное пюре
Соковыжималка Philips издает неприятный запах.
Почему соковыжималка останавливается во время работы?
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