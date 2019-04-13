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Все серии

  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
  • Максимум питательных веществ в каждом стакане сока

Больше не доступен

Avance CollectionСоковыжималка MicroMasticating

HR1947/30

4.6
| (58) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт

1 награда

Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
Инновационная технология MicroMasticating от Philips раскрывает клетки фруктов и овощей, обеспечивая максимальную экстракцию питательных веществ. Благодаря широкой камере подачи время подготовки ингредиентов сокращается. После приготовления сока все детали можно просто промыть водой.
Посмотреть все преимущества

MicroMasticating: до 90 %* больше сока из фруктов, овощей и ягод

Максимум питательных веществ в каждом стакане сока

  • До 90 % больше сока

  • Быстрая очистка за 60 секунд

  • Компактный дизайн, цвет металлик

  • 2 варианта консистенции сока

MicroMasticating: до 90 %* больше сока из фруктов, овощей и ягод

MicroMasticating: до 90 %* больше сока из фруктов, овощей и ягод

Фрукты и овощи состоят из множества клеток, которые содержат сок, витамины и другие жизненно важные питательные вещества. Инновационная технология Philips MicroMasticating раскрывает клетки, что обеспечивает максимальную экстракцию сока (до 90 %*) из ваших любимых плодов и минимум отходов.

Приготовление сока из любимых плодов, в том числе бананов и манго

Приготовление сока из любимых плодов, в том числе бананов и манго

Готовьте вкусные и полезные соки из мягких фруктов и твердых овощей. Придумывайте любые сочетания и используйте соковыжималку даже для экстракции сока из плодов с высоким содержанием крахмала, с которыми не справляются стандартные приборы, — например, из бананов или манго.</

Используйте зелень и орехи для приготовления напитков

Используйте зелень и орехи для приготовления напитков

Теперь в соковыжималке можно обрабатывать зелень и орехи. Они богаты клетчаткой и являются прекрасными ингредиентами, из которых получаются вкусные и полезные напитки. Ростки пшеницы, шпинат и многие другие полезные продукты можно добавлять к сокам, обрабатывая их с помощью технологии MicroMasticating. Вы также можете добавлять некоторые виды орехов, например миндаль для приготовления миндального молока.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-612378

Отзывы

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4.6

из 5

58

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

3

13/04/2019

Україна

Україна

За свою цену - прекрасно!

Соки делаю через день. Искала именно хорошую шнековую соковыж. из-за качества сока (при нагревании в центриф. соков. - витамины не сохраняются). Справляется с любыми овощами, зеленью и фруктами, с жесткими получше, с мягкими - много в жмых уходит. Жмых достаточно сухой, что говорит о хорошей способности именно выжимать сок)) Из всех шнековых, которые справлялись бы с зеленью (шпинат и.т.п.) - это наиболее хороший вариант за такую цену.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1945/80 Соковыжималка MicroMasticating

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1945/80 Соковыжималка MicroMasticating

02/08/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Це дуже технологічний пристрій

Неймовірно то, що є тільки шнек та сіто. Форма шнеку настільки технологічна, що один шнек переміщує жмих в одну сторону, а рідину (сік) – в іншу. Тобто розділяє потрібне і непотрібне. Це справжнє технологічне чудо – є тільки шнек та сіто, а сік вичавлюється та відділяється від жмиху дуже ретельно. Мені кажется що інженери фірми Philips попрацювали дуже гарно та провели немало випробуваннь щоб досягти такої досконалості... Ну і сама машинка – мінімум деталей, які дуже легко миються (сполоснути). Неймовірний дізайн та неперевершена якість..

Плюсы

Тут нема нічого що взагалі може поламатися

Минусы

Мінусів нема

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

10/09/2022

Україна

Україна

Дуже класний девайс хто полюбляє свіжий сік.

Чи купувати дану соковижималку вирішувала довго, але придбавши ні разу не пошкодувала. Дуже добре віджимає і сік виходить дуже класний, жмих на виході дуже сухий що здивувало сильно. Мити її взагалі легко, що є великим плюсом. Єдиний для мене мінус то це маленький отвір для виходу жмиху. А так покупкою я задоволена.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка

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      Примечания

      1. По данным внутрикорпоративного тестирования, проведенного с использованием 1 кг винограда, яблок, ежевики, клубники, помидоров, арбуза, апельсинов и граната.