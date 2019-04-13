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Больше не доступен
До 90 % больше сока
Быстрая очистка за 60 секунд
Компактный дизайн, цвет металлик
2 варианта консистенции сока
Фрукты и овощи состоят из множества клеток, которые содержат сок, витамины и другие жизненно важные питательные вещества. Инновационная технология Philips MicroMasticating раскрывает клетки, что обеспечивает максимальную экстракцию сока (до 90 %*) из ваших любимых плодов и минимум отходов.
Готовьте вкусные и полезные соки из мягких фруктов и твердых овощей. Придумывайте любые сочетания и используйте соковыжималку даже для экстракции сока из плодов с высоким содержанием крахмала, с которыми не справляются стандартные приборы, — например, из бананов или манго.</
Теперь в соковыжималке можно обрабатывать зелень и орехи. Они богаты клетчаткой и являются прекрасными ингредиентами, из которых получаются вкусные и полезные напитки. Ростки пшеницы, шпинат и многие другие полезные продукты можно добавлять к сокам, обрабатывая их с помощью технологии MicroMasticating. Вы также можете добавлять некоторые виды орехов, например миндаль для приготовления миндального молока.
Награды
4.6
из 5
58
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
Luts
13/04/2019
Україна
За свою цену - прекрасно!
Соки делаю через день. Искала именно хорошую шнековую соковыж. из-за качества сока (при нагревании в центриф. соков. - витамины не сохраняются). Справляется с любыми овощами, зеленью и фруктами, с жесткими получше, с мягкими - много в жмых уходит. Жмых достаточно сухой, что говорит о хорошей способности именно выжимать сок)) Из всех шнековых, которые справлялись бы с зеленью (шпинат и.т.п.) - это наиболее хороший вариант за такую цену.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1945/80 Соковыжималка MicroMasticating
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1945/80 Соковыжималка MicroMasticating
Pirelli74
02/08/2024
Україна
Проверенный покупатель
Це дуже технологічний пристрій
Неймовірно то, що є тільки шнек та сіто. Форма шнеку настільки технологічна, що один шнек переміщує жмих в одну сторону, а рідину (сік) – в іншу. Тобто розділяє потрібне і непотрібне. Це справжнє технологічне чудо – є тільки шнек та сіто, а сік вичавлюється та відділяється від жмиху дуже ретельно. Мені кажется що інженери фірми Philips попрацювали дуже гарно та провели немало випробуваннь щоб досягти такої досконалості... Ну і сама машинка – мінімум деталей, які дуже легко миються (сполоснути). Неймовірний дізайн та неперевершена якість..
Плюсы
Тут нема нічого що взагалі може поламатися
Минусы
Мінусів нема
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
IVAnna
10/09/2022
Україна
Дуже класний девайс хто полюбляє свіжий сік.
Чи купувати дану соковижималку вирішувала довго, але придбавши ні разу не пошкодувала. Дуже добре віджимає і сік виходить дуже класний, жмих на виході дуже сухий що здивувало сильно. Мити її взагалі легко, що є великим плюсом. Єдиний для мене мінус то це маленький отвір для виходу жмиху. А так покупкою я задоволена.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR1945/80 Шнекова соковижималка
По данным внутрикорпоративного тестирования, проведенного с использованием 1 кг винограда, яблок, ежевики, клубники, помидоров, арбуза, апельсинов и граната.