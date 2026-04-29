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Avance Collection Соковыжималка MicroMasticating
Больше не доступен
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HR1947/30
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EU Declaration of conformity Philips Avance Collection MicroMasticating juicer HR1947/30 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection MicroMasticating juicer
Все (9)
Можно ли готовить банановый сок в соковыжималке Avance?
Можно ли мыть прибор в посудомоечной машине?
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Соковыжималка блокируется при попытке разобрать ее.
Шнековая соковыжималка Philips готовит яблочное пюре
При помещении в соковыжималку свежих фруктов сок не поступает. Что делать?
В блоке соковыжималки осталось много сока, как его извлечь?
Шнековая соковыжималка Philips не работает.
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