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Больше не доступен
Максимально однородные смеси без комочков
Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 800 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции.
800 Вт
Стеклянный кувшин 2 л
с лопаткой
ProBlend 6
Нож, положение которого в кувшине смещено от центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.
Этот блендер Philips оснащен мощным мотором 800 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.
Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Макс75
14/04/2019
Україна
Отличное качество.
Надёжный аппарат! Рекомендую. За 5 лет ежедневной активной эксплуатации стёрлись буквы на панели и на кнопках, поменял затупившийся нож, но двигатель работает отлично. Продолжаю пользоваться. Как перестанет работать буду искать такой же или подобный. Стеклянная чаша хоть и тяжёлая, но очень удобная и долговечная.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR2096/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Колекція Avance HR2096/00 Блендер
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