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Все серии

  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков
  • Максимально однородные смеси без комочков

Больше не доступен

Avance CollectionБлендер

HR2096/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Максимально однородные смеси без комочков

Блендер Philips с технологией ProBlend 6 и мотором 800 Вт справится с обработкой любых ингредиентов: от фруктов и овощей до льда. С помощью различных скоростных режимов вы можете смешивать, измельчать и нарезать ингредиенты, добиваясь однородности и нужной консистенции.

Посмотреть все преимущества

Технология ProBlend 6 гарантирует вдвое лучший результат*

Максимально однородные смеси без комочков

  • 800 Вт

  • Стеклянный кувшин 2 л

  • с лопаткой

  • ProBlend 6

Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

Кувшин уникальной конструкции для эффективного смешивания

Нож, положение которого в кувшине смещено от центра, создает турбулентность и смешивает ингредиенты максимально эффективно.

Мощный мотор 800 Вт

Мощный мотор 800 Вт

Этот блендер Philips оснащен мощным мотором 800 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

Кувшин из высококачественного стекла макс. емкостью 2 л (1,5 л с продуктами)

Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-612378

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

14/04/2019

Україна

Україна

Отличное качество.

Надёжный аппарат! Рекомендую. За 5 лет ежедневной активной эксплуатации стёрлись буквы на панели и на кнопках, поменял затупившийся нож, но двигатель работает отлично. Продолжаю пользоваться. Как перестанет работать буду искать такой же или подобный. Стеклянная чаша хоть и тяжёлая, но очень удобная и долговечная.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR2096/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Колекція Avance HR2096/00 Блендер

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. По сравнению с флагманским блендером Philips HR2094