Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Обработка продуктов
Все серии
Avance Collection Блендер
Больше не доступен
Поддержка
HR2096/00
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
Consumer Care Book Philips Avance Collection Blender - English (US)
Eco passport Philips Aluminium Collection Blender - English (US)
Все (6)
Для чего служит маленькая крышка?
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Как очищать кувшин блендера Philips?
Каким образом можно добавлять ингредиенты в процессе работы блендера Philips?
Как правильно установить кувшин?
Как правильно хранить шнур?
Во время перемешивания ингредиентов в кувшине повредилась лопаточка. Что можно сделать?
При очистке блендера в импульсном режиме/быстрая очистка, разбрызгивается вода. Что делать?
Кувшин блендера протекает. Что делать?
Блендер нагревается. Что делать?
Индикатор блендера Philips постоянно мигает.
Связаться с Philips
Мы готовы помочь