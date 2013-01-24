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Daily Collection

Блендер

HR2102/00
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3 награды
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд Простое приготовление свежих смузи и других блюд Простое приготовление свежих смузи и других блюд
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    Daily Collection Блендер

    HR2102/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    Блендер Philips линейки Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

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    Daily Collection Блендер

    Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    Блендер Philips линейки Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление свежих смузи и других блюд

      благодаря высокой мощности и улучшенному ножу

      • 400 Вт
      • Пластиковый кувшин 1,5 л
      • с компактным измельчителем
      • ProBlend 4
      Мощный мотор 400 Вт

      Мощный мотор 400 Вт

      Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт.

      Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения и смешивания

      Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения и смешивания

      Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи!

      Мини-измельчитель для обработки мягких ингредиентов

      Мини-измельчитель для обработки мягких ингредиентов

      Используйте мини-измельчитель для обработки мягких ингредиентов, таких как травы, чили, лук или мясо.

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.

      Импульсный режим для более качественного смешивания и измельчения

      Импульсный режим для более качественного смешивания и измельчения

      С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.

      Индикатор блокировки сообщает о готовности к работе

      Индикатор блокировки сообщает о готовности к работе

      Безопасное использование: понятный индикатор блокировки оповещает о готовности прибора приступить к работе.

      Новая конструкция носика для большего удобства

      Новая конструкция носика для большего удобства

      Улучшенная конструкция носика предотвращает подтекание жидких ингредиентов.

      Удобная ручка с выемкой для большого пальца

      Удобная ручка с выемкой для большого пальца

      Удобство использования кувшина благодаря новой ручке с выемкой для большого пальца.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Экономьте место благодаря удобной системе хранения шнура под корпусом блендера.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Международная гарантия на 2 года.

      Ударопрочный кувшин

      Ударопрочный кувшин

      Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

      Ударопрочный пластиковый кувшин

      Кувшин из укрепленного пластика защищен от повреждений. Рабочая емкость 1,5-литрового кувшина составляет 1,25 литра.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Компактный измельчитель
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый и бежевый
        Материал кувшина блендера
        SAN
        Материал корпуса
        PP
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь

      • Общие характеристики

        Режим скорости
        различные и импульсный
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        400  Вт
        напряжение
        220—240 В
        Частота
        50/60  Гц
        Максимальная емкость кувшина
        1,5 л
        Эффективная емкость кувшина
        1,25  л
        Емкость маленького измельчителя
        120  мл
        Длина шнура
        0,85  м

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