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  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд

Больше не доступен

Daily CollectionБлендер

HR2102/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Простое приготовление свежих смузи и других блюд

Блендер Philips линейки Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто!

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благодаря высокой мощности и улучшенному ножу

Простое приготовление свежих смузи и других блюд

  • 400 Вт

  • Пластиковый кувшин 1,5 л

  • с компактным измельчителем

  • ProBlend 4

Мощный мотор 400 Вт

Мощный мотор 400 Вт

Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт.

Ударопрочный пластиковый кувшин

Кувшин из укрепленного пластика защищен от повреждений. Рабочая емкость 1,5-литрового кувшина составляет 1,25 литра.

Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для измельчения и смешивания

Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для измельчения и смешивания

Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image VRS_AWARD-961310

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

30/11/2017

Україна

Україна

Очень удобный в использовании

У меня трое деток и они обожают молочные коктейли. По этому решили приобрести блендер специально для их приготовления. Сразу остановились на этом продукте. В первую очередь, я доверяю Philips, так как уже не один бытовой прибор этой марки в моем доме, а во вторых, порадовала и цена на такие характеристики. В блендере есть два режима скорости и импульсивный режим, для быстрого измельчения продуктов. В большой чаше блендера можно смешивать не только коктейли, но и разнообразные супы, соки, соусы, жидкое тесто. Замечательно делает пюре для детского питания. В маленькой чаше хорошо измельчать орехи, специи, сахар.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2102/00 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR2102/00 Блендер

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  • • Уникальные предложения