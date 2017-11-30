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Больше не доступен
Простое приготовление свежих смузи и других блюд
Блендер Philips линейки Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто!
400 Вт
Пластиковый кувшин 1,5 л
с компактным измельчителем
ProBlend 4
Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт.
Кувшин из укрепленного пластика защищен от повреждений. Рабочая емкость 1,5-литрового кувшина составляет 1,25 литра.
Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи!
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
ksyunya81
30/11/2017
Україна
Очень удобный в использовании
У меня трое деток и они обожают молочные коктейли. По этому решили приобрести блендер специально для их приготовления. Сразу остановились на этом продукте. В первую очередь, я доверяю Philips, так как уже не один бытовой прибор этой марки в моем доме, а во вторых, порадовала и цена на такие характеристики. В блендере есть два режима скорости и импульсивный режим, для быстрого измельчения продуктов. В большой чаше блендера можно смешивать не только коктейли, но и разнообразные супы, соки, соусы, жидкое тесто. Замечательно делает пюре для детского питания. В маленькой чаше хорошо измельчать орехи, специи, сахар.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2102/00 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR2102/00 Блендер