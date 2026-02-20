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Daily Collection Блендер
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Consumer Care Book Philips Daily Collection Blender - English (US)
Eco passport Philips Daily Collection Blender - English (US)
Все (3)
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Как очищать кувшин блендера Philips?
Каким образом можно добавлять ингредиенты в процессе работы блендера Philips?
Все ингредиенты прилипают к стенке кувшина, и лезвие не достает до них. Как решить эту проблему?
Из моего блендера Philips выходит пена
Блендер Philips блокируется во время работы
Блендер Philips не работает
Кувшин блендера протекает. Что делать?
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