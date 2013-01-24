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Viva Collection

Блендер

HR2161/40
Общая оценка / 5
  • Свежие вкусы каждый день Свежие вкусы каждый день Свежие вкусы каждый день
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    Viva Collection Блендер

    HR2161/40
    Общая оценка / 5

    Свежие вкусы каждый день

    Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные коктейли. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Блендер

    Свежие вкусы каждый день

    Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные коктейли. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны. Узнать обо всех преимуществах

    Свежие вкусы каждый день

    Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные коктейли. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Блендер

    Свежие вкусы каждый день

    Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные коктейли. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны. Узнать обо всех преимуществах

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      Свежие вкусы каждый день

      Блендер для приготовления коктейлей, вкусных супов и полезных соков

      • 600 Вт
      • Пластиковый кувшин 2 л
      • с мельничкой
      • Импульсный режим, измельчение льда
      Мельничка позволяет измельчить различные твердые ингредиенты и специи

      Мельничка позволяет измельчить различные твердые ингредиенты и специи

      Используйте мельничку для измельчения ингредиентов с различным содержанием влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца. Считанные секунды — и все готово!

      Ударопрочный кувшин

      Ударопрочный кувшин

      Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

      Долговечные, острые ножи с зазубренными лезвиями

      Долговечные, острые ножи с зазубренными лезвиями

      Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы измельчают и смешивают до нужной консистенции.

      Съемные ножи

      Съемные ножи

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине

      Все части блендера Philips, кроме основания, можно мыть в посудомоечной машине.

      Функция измельчения льда

      Функция измельчения льда

      Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.

      Плавная регулировка скорости

      Удобный переключатель позволяет установить необходимую скорость работы блендера.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Питание
        600  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Вместимость кувшина блендера
        2  л
        Эффективная емкость кувшина
        1,5  л
        Емкость мельницы
        450  мл

      • Аксессуары

        Мельница
        Да

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режимы скоростей
        переменный

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        PP
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        белый с сиреневыми вставками

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