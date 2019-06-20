Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Свежие вкусы каждый день
Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные коктейли. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны.
600 Вт
Пластиковый кувшин 2 л
с мельничкой
Импульсный режим, измельчение льда
Используйте мельничку для измельчения ингредиентов с различным содержанием влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца. Считанные секунды — и все готово!
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы измельчают и смешивают до нужной консистенции.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
risomaster
20/06/2019
Україна
Отличный прибор для кухни.
Пользуюсь уже более 8 лет. Еще ни разу не подвел. Соки, суп-пюре, смузи, и это далеко не весь список, что я на нем делаю, хотя готовить не умею совершенно)) Еще в комплекте насадка-кофемолка, правда ей я пользовался только для измельчения сухих приправ.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2161/40 Блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2161/40 Блендер