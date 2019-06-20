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  • Свежие вкусы каждый день
  • Свежие вкусы каждый день
  • Свежие вкусы каждый день
  • Свежие вкусы каждый день
  • Свежие вкусы каждый день
  • Свежие вкусы каждый день
  • Свежие вкусы каждый день
  • Свежие вкусы каждый день
  • Свежие вкусы каждый день
  • Свежие вкусы каждый день

Больше не доступен

Viva CollectionБлендер

HR2161/40

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Свежие вкусы каждый день

Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные коктейли. Благодаря мотору 600 Вт и переключению режимов скоростей его возможности практически безграничны.

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Блендер для приготовления коктейлей, вкусных супов и полезных соков

Свежие вкусы каждый день

  • 600 Вт

  • Пластиковый кувшин 2 л

  • с мельничкой

  • Импульсный режим, измельчение льда

Мельничка позволяет измельчить различные твердые ингредиенты и специи

Мельничка позволяет измельчить различные твердые ингредиенты и специи

Используйте мельничку для измельчения ингредиентов с различным содержанием влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца. Считанные секунды — и все готово!

Ударопрочный кувшин

Ударопрочный кувшин

Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

Долговечные, острые ножи с зазубренными лезвиями

Долговечные, острые ножи с зазубренными лезвиями

Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы измельчают и смешивают до нужной консистенции.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

Отличный прибор для кухни.

Пользуюсь уже более 8 лет. Еще ни разу не подвел. Соки, суп-пюре, смузи, и это далеко не весь список, что я на нем делаю, хотя готовить не умею совершенно)) Еще в комплекте насадка-кофемолка, правда ей я пользовался только для измельчения сухих приправ.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2161/40 Блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2161/40 Блендер

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  • • Скидка -10% за подписку
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